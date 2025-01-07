Постоянно приносит трофеи от 'соседей': пограничники показали пса Шарика, который 'служит' в комендатуре на передовой. Видео

В Государственной пограничной службе Украины показали пса Шарика, который "служит" вместе с бойцами пограничной комендатуры быстрого реагирования "Шквал". Собака выполняет важные задачи – охраняет военных и встречает их с боевых выездов.

Видео дня

Историю Шарика рассказала в Telegram-канале ГПСУ, показав соответствующее видео. Сначала собака пришла к бойцам 3 пограничного отряда, когда те стояли на обороне участка.

Когда военные сменили место дислокации, Шарика передали пограничникам комендатуры "Шквал" 7 отряда.

Бойцы сразу взяли собаку на службу. Пограничник с позывным Удав рассказал, что Шарик сразу стал членом их коллектива, он очень внимателен и мгновенно сигнализирует о посторонних.

"Он постоянно нам приносит подарочки от соседей. То кроссовки, то даже шлем к*цапский принес. И встречает нашу машину всегда. Когда мы подъезжаем, он сразу встречает. Не пускает чужих к нам и охраняет постоянно", – сказал пограничник.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы ГПСУ, которые вместе с другими подразделениями Сил обороны защищают Украину на фронте, показали удары по врагу на севере Харьковщины. Пограничники ударили по важной инфраструктуре войск РФ и обезвредили 34 захватчика.

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