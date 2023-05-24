Полиция начала производство по подделке пропуска Виктора Павлика

Правоохранительные органы Национальной полиции инициировали уголовное расследование в отношении подделки специального пропуска для передвижения по Киеву в период комендантского часа. Данный пропуск был ранее изъят у украинского певца Виктора Павлика.

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Об этом сообщает издание Буквы, ссылаясь на ответ Главного управления Национальной полиции в Киеве. В настоящее время ожидается заключение специалиста по результатам экспертизы.

16 мая 2023 года было обнаружено видео, на котором популярный украинский артист находится в автомобиле вместе с женщиной и предъявляет специальный пропуск для проезда в комендантский час.

Согласно информации, данное происшествие было зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Днепровского управления полиции, а затем внесено в Единый реестр досудебных расследований по статье 358 Часть 1 Уголовного кодекса Украины, касающейся подделки документов, печатей, штампов и бланков, а также сбыта или использования поддельных документов, печатей, штампов.

Напомним, Екатерина Репяхова столкнулась с критикой со стороны соотечественников. Девушка похвасталась видео, как они с мужем проезжают по Южному мосту в Киеве, который был открыт только для спецтранспорта.

Павлик вскоре прокомментировал инцидент. Он заверил, что спецпропуск жене не дарил, а ее слова о "подарке" были лишь неудачной шуткой.

Как известно, киевские правоохранители уже изъяли у Павлика спецпропуск. Полицейские также напомнили музыканту и его жене, что во время военного положения действует запрет на фиксацию и освещение объектов стратегического значения.

Впрочем, Репяхова утверждает, что спецпропуск не изъяли навсегда, а лишь забрали на время для проверки. Также она добавила, что этот документ не был подарком от певца, хотя именно такая формулировка прозвучала на видео.

Репяхова и ранее оправдывалась за видео, на котором муж катает ее по закрытому для обычного транспорта Южному мосту в Киеве. Более того, она нашла в громком скандале позитивные стороны.

Ранее OBOZREVATEL писал, что после скандала в Германии отменили благотворительный концерт Виктора Павлика. Подробнее об этом – читайте в материале.

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