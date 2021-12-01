Поклонская неожиданно заговорила на украинском и процитировала Скрябина. Видео

"Экс-прокурор" временно оккупированного Россией Крыма и депутат нелегитимной российской Государственной думы Наталья Поклонская опубликовала видео, на котором под свое фото подставила слова из песни украинского музыканта. Речь идет про произведение Андрея Кузьменко, более известного как Кузьма Скрябин.

Ролик появился на странице Полконской в Instagram. На нем меняются три фотографии "экс-прокурора" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На фото наложены слова из песни Скрябина "Люди, як кораблі", которые читает сама Поклонская на украинском языке. Ролик набрал более 33 тысяч просмотров и более 300 комментариев.

Видео дня

"Я не твій брат, ти не сестра моя,

Ніколи не розказуй мені – хто

І в чому я винен на нашій землі,

Люди, як короблі.

Кожен пливе, поки хвиля несе

І поки глибока вода.

Глибока і темна до самого дна.

До самого, самого дна", – говорится в произведении.

Напомним, ранее в одном из интервью Поклонская заявила, что любит украинский язык и спела на камеру фрагмент из известного хита Софии Ротару "Черемшина".

Отметим, что 13 октября Поклонскую назначили послом РФ в Республике Кабо-Верде После месяцев согласования кандидатуры на эту должность ее лично утвердил глава России Владимир Путин.

Республика Кабо-Верде расположена на 18 островах Зеленого Мыса в Атлантическом океане, в 620 км от западного побережья Африки. Площадь государства составляет 4033 кв. км, население – в пределах 550 тыс. человек, столица – Прая.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Министерстве иностранных дел считают, что назначение Поклонской послом РФ в Кабо-Верде – это не что иное как "высылка" из России. Таким образом, Кремль якобы хочет снизить ее активность в СМИ.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба еще в августе заявлял, что это назначение ярко показывает судьбу таких предателей, как Поклонская. По его словам, если вы предаете свое государство, то государство, ради которого вы предали, "вас просто использует и отправит в Кабо-Верде, при всем уважении к Кабо-Верде".

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти занимаются вопросом об экстрадиции Поклонской из Кабо-Верде.