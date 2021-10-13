Поклонскую назначили послом России в островном государстве возле берегов Африки

"Экс-прокурора" временно оккупированного Крыма и депутата нелегитимной российской Государственной думы Наталью Поклонскую назначили послом РФ в Республике Кабо-Верде, что возле Африки. После месяцев согласования кандидатуры, на эту должность ее лично утвердил глава России Владимир Путин.

Указ №586 был подписан в среду, 13 октября. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Кремля.

"Назначить Поклонскую Наталью Владимировну Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Кабо-Верде", – говорится в нем.

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Напомним: о том, что Поклонскую могут отправить работать в островное государство в Атлантическом океане, стало известно в конце августа 2021-го. В соцсетях начали шутить по этому поводу.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал возможное назначение "экспрокурора" Крыма красивой иллюстрацией судьбы предателя.

Республика Кабо-Верде, куда собираются отправить послом 41-летнего российского депутата, расположена на 18 остовах Зеленого Мыса в Атлантическом океане, в 620 км от западного побережья Африки. Площадь государства составляет 4033 кв. км, население – в пределах 550 тыс. человек, столица – Прая.

Коротко о Поклонской

Ныне депутат Госдумы РФ 11 марта 2014 года оккупационными властями была назначена так называемым прокурором Крыма.

Именно по ходатайству Поклонской был запрещен Меджлис крымскотатарского народа, когда Россия признала его "экстремистским". Кроме этого, она работала над обвинениями по делу украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Евромайдана Александра Костенко.

В Госдуму Поклонская попала в 2016 году. В Москве бывший "прокурор" Крыма вышла замуж, ее вторым мужем стал экс-куководитель аппарата уполномоченного по правам человека в России, старше ее на девять лет.

Однако брак просуществовал меньше года – в сентябре 2019-го стало известно, что супруги разошлись. После развода Поклонская начала делиться в соцсетях горячими фото, ее прозвали "Няш-Мяш".

Как сообщал OBOZREVATEL, замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко отметил, что в России не уважают предателей Украины. В частности, Наталью Поклонскую там считают "второсортной".