''Почти год родные не знали, что с ним произошло'': в Киевской области простились с командиром взвода спецназначения, который погиб в Херсонской области. Видео

В городе Буча в Киевской области провели в последний путь погибшего украинского военного, командира взвода спецназначения Александра Пилипца. Воин принял свой последний бой при столкновении с врагом околои села Белогорка Херсонской области.

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О прощании с Героем, которое состоялось в четверг, 23 марта, рассказали на официальном Telegram-канале Бучанского городского совета. Там рассказали, что 30-летний старший лейтенант пропал 12 июля, после этого родные не знали, что с ним (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На опубликованных кадрах видно, что Бучанская громада прощалась с Героем, который до последнего вздоха боролся за Украину, на коленях.

"Герои не умирают! Они навеки живы в наших сердцах", – добавили в горсовете.

Только 16 марта тело Александра Пилипца опознали в одном из бюро судмедэкспертизы в Николаевской области. Тело военного передали родным в Бучу только 23 марта. У воина остались отец и брат.

"Сегодня его доставили к родным – в Бучу. Здесь Александр наконец-то обретет покой. А родные смогут оплакать потерю и навещать его. Выражаем соболезнования отцу погибшего Сергею Ивановичу, его брату Павлу, родным и друзьям", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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– В боях на Луганщине в день юбилея жены погиб защитник из Мариуполя Максим Клименко. Его семья в марте 2022 года уехала в Ривне.