В Киеве простились с погибшим в боях с оккупантами ученым Бижаном Шароповым. Фото и видео

В центре Киева в понедельник, 20 марта, простились с военнослужащим Вооруженных сил Украины Бижаном Шароповым. Церемония проходила на Майдане Незалежности.

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Об этом сообщило издание Эспрессо.TV. Провести в последний путь защитника Украины пришли родственники, друзья и жители столицы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, на столичном Майдане Незалежности состоялась церемония прощания с погибшим в боях с российскими оккупантами Бижаном Шароповым. Родственники, друзья, побратимы и жители столицы пришли к Монументу Независимости, чтобы отдать дань памяти защитнику Украины.

Шаропов с первых дней полномасштабной вооруженной агрессии встал на защиту независимости нашей страны. Он считался пропавшим без вести с апреля 2022 года. Информацию о гибели ученого подтвердили в Институте физиологии имени Богомольца НАН Украины, сотрудником которого он был.

Был активным участником Революции Достоинства, в 2014-2015 годах воевал в батальоне "Айдар". Воин погиб в апреле прошлого года в Харьковской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 марта в Полтавской области простились с тремя воинами, которые защищали Украину от российских захватчиков и пали в противостоянии с врагом. Валентин Джунь, Станислав Каплуновский и Александр Яковец свой последний бой приняли на украинском Донбассе.

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