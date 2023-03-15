Погиб в день юбилея жены: в Ровно попрощались с Максимом Клименко, погибшим в боях за Луганщину. Фото и видео

В Ровно попрощались с Максимом Клименко, который отдал свою жизнь за Украину в боях на Луганщине. Он погиб в день юбилея своей жены Анны.

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Об этом сообщают издания "Общественное" и "7 дней". Семья Максима в марте 2022 года выехала из Мариуполя в Ровно.

В ноябре прошлого года его мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины. Клименко погиб 28 февраля в Луганской области. Собратья погибшего рассказывают, что он был интересным, умным и незаурядным патриотом.

"Мы из Ровно отправились для прохождения военной службы с 10 ноября. За пять месяцев, которые я его знал, у нас не было никаких конфликтов. Макс был интересный, смешной, умный парень, с которым было о чем поговорить", – рассказал Роман Крук, служивший вместе с Максимом.

Жена Героя Анна рассказала, что он был настоящим патриотом Украины.

"Он был готов отстаивать свою землю, что в конце концов и сделал. А пока еще было мирно, проводил ласковую украинизацию - собираемся вместе кино посмотреть, а Максим так спокойно: "Давай, смотреть, только с украинским переводом", – рассказала она.

Напомним, в Кривом Роге простились с защитником Украины Максимом Клименко, погибшим под Бахмутом. 37-летний мужчина до полномасштабной войны руководил одной из криворожских компаний, однако бросил все, чтобы оградить родную землю от врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 10 марта, на Майдане Незалежности в Киеве простились с двумя украинскими военными, отдавшими жизнь за Украину. Отец и сын Олег "Хома" и Никита "Турист" Хомюки погибли в боях за Бахмут Донецкой области.

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