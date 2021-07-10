Парашютиста отнесло в открытое море во время учений Sea Breeze: видео спасения

Во время отработки воздушного десантирования на остров Змеиный в рамках международных учений Sea Breeze-2021 одного из парашютистов резким порывом ветра отнесло на значительное расстояние в море. Его удалось спасти силами Морской охраны проекта "Гриф" Измаильского отряда.

Об этом сообщили в Facebook Государственной пограничной службы Украины. Отмечается, что из-за нештатной ситуации парашютист был вынужден спуститься посреди моря, а погода добавляла осложнений в его поисках, в частности, был сильный дождь, северный ветер силой более 10 м/с и шторм 3-4 баллов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"За полчаса, с прибытием в район поиска, катер морской охраны проекта "Гриф" Измаильского отряда Морской охраны провел тщательное обследование района и, направленный наблюдением с острова, обнаружил парашютиста в открытом море на расстоянии более полутора километров к югу от Змеиного", – говорится в сообщении пограничников.

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Так, на кадрах видно, как спасательный катер приблизился к человеку, которого держали на воде специальные средства спасения. Ими он был снаряжен перед десантированием. Чувствовал он себя удовлетворительно. Парашютисту бросили круг и вытащили на борт.

Отмечается, что спасенного обогрели и напоили теплым чаем, а с прибытием на сушу передали медикам для дальнейшего обследования.

Напомним, 10 июля в Украине завершились двухнедельные учения Sea Breeze-2021, которые стартовали 28 июня и проводились в Черном море. Церемония закрытия состоялась в Доме офицеров в Одессе. В учениях приняли участие 5000 военнослужащих из 32 стран.

Отметим, в первом блоке учебных элементов во время выхода в море участники Sea Breeze-2021 тренировались передавать грузы, буксировать аварийное судно и высаживать обзорные группы, формировать ордера кораблей, плавать в построениях и прочее. Далее прошли Дунайскую фазу и второй выход в море международных тактических групп (свободная игра).

Похожая ситуация произошла в Египте с украинской туристкой – женщина купила экстремальное развлечение у представителя отеля Reef Oasis Blue Bay. Но во время полета канат оторвался и ее понесло в море. Тогда египтяне перегородили катером полет женщины и она на всей скорости влетела головой в борт. В результате украинка потеряла сознание и ее доставили в больницу, где наложили 15 швов.

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