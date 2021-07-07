В Египте произошла трагедия с украинкой на отдыхе, полиция отстранилась от расследования. Видео

На египетском курорте Шарм Эль Шейх 1 июля произошел инцидент с туристкой из Украины. Поездка на парашюте (парасейлинг) закончилась для нее плачевно.

Как сообщает Telegram-канал "КБ +18", женщина купила экстремальное развлечение у представителя отеля Reef Oasis Blue Bay. Но во время полета канат оторвался и ее понесло в море (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Египтянам не пришло в голову ничего лучше, чем просто перегородить катером полет женщины, и она на всей скорости влетела головой в борт", – говорится в сообщении.

В результате украинка потеряла сознание и ее доставили в больницу, где наложили 15 швов. У женщины было разорвано ухо, сотрясение мозга и трещины в позвонках.

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Отмечается, что местная полиция отстранилась от расследования, а врачи хотят побыстрее отправить туристку самолетом домой.

Денежных компенсаций никто не предложил, даже новые авиабилеты близким пострадавшей нужно покупать самим.

Как сообщал OBOZREVATEL, на курорте Красного моря в Иордании акула выпрыгнула из воды и укусила парапланериста за ногу.

В результате инцидента мужчина потерял пятку правой стопы, у него на ноге разорваны сухожилие, мышцы и сломано несколько костей.