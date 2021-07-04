Зеленский – о Sea Breeze-2021: это демонстрация единства Украины и мира в ответ на агрессию России в Черном море

Масштабные многонациональные военные учения Sea Breeze-2021 демонстрируют единство стран-участников в противостоянии военным угрозам, усиливающимся в Черноморском регионе из-за его милитаризации и агрессивных действий России. Примечательно, что в нынешнем году эти учения – самые масштабные за всю историю их существования.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одессу по случаю Дня ВМС. Его цитирует "Укринформ". Как отметил глава украинского государства, среди стран, которые причастны к Sea Breeze-2021, "много-много наших партнеров, друзей стран-членов Альянса". Это, в частности:

Великобритания;

Турция;

Германия;

Франция;

Грузия;

Румыния;

Болгария;

Польша;

Литва;

Латвия;

Эстония;

Канада;

Австралия;

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Израиль;

Италия;

Дания;

Швеция;

ОАЭ;

Япония.

"Это показывает всем нашу непреклонность в отстаивании норм, принципов международного права, это показывает всем, что мы не допустим ограничения свободы судоходства в Черном море и узурпации суверенного права Украины как морского прибрежного государства", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, учения создают возможность для проверки, насколько украинские Военно-морские силы совместимы с лучшими флотами мира и насколько качественно они могут действовать в составе многонационального соединения.

Глава Украины отметил, что в целом во время проведения совместных учений с партнерами, странами НАТО, наблюдается рост совместимости органов управления, кораблей и подразделений, утверждение стратегического курса Украины относительно членства в Альянсе.

Главное, чего достигается на таких учениях, – это защита моря и приморских областей Украины, добавил президент.

Напомним: как в Черном море, Николаевской, Херсонской и Одесской областях проходят учения Sea Breeze-2021 ранее показали в Государственной пограничной службе Украины. Мероприятия стартовали в понедельник, 28 июня.

В ответ на Sea Breeze страна-агрессор также провела учебно-боевые полеты над Черным морем.

Россия также всячески пыталась помешать проведению учений в Украине. Например, просила Вашингтон отказаться от участия якобы из-за агрессивного характера Sea Breeze.

Как писал OBOZREVATEL: