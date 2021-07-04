Зеленский – о Sea Breeze-2021: это демонстрация единства Украины и мира в ответ на агрессию России в Черном море
Масштабные многонациональные военные учения Sea Breeze-2021 демонстрируют единство стран-участников в противостоянии военным угрозам, усиливающимся в Черноморском регионе из-за его милитаризации и агрессивных действий России. Примечательно, что в нынешнем году эти учения – самые масштабные за всю историю их существования.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одессу по случаю Дня ВМС. Его цитирует "Укринформ". Как отметил глава украинского государства, среди стран, которые причастны к Sea Breeze-2021, "много-много наших партнеров, друзей стран-членов Альянса". Это, в частности:
Великобритания;
Турция;
Германия;
Франция;
Грузия;
Румыния;
Болгария;
Польша;
Литва;
Латвия;
Эстония;
Канада;
Австралия;
Израиль;
Италия;
Дания;
Швеция;
ОАЭ;
Япония.
"Это показывает всем нашу непреклонность в отстаивании норм, принципов международного права, это показывает всем, что мы не допустим ограничения свободы судоходства в Черном море и узурпации суверенного права Украины как морского прибрежного государства", – подчеркнул Зеленский.
Кроме того, учения создают возможность для проверки, насколько украинские Военно-морские силы совместимы с лучшими флотами мира и насколько качественно они могут действовать в составе многонационального соединения.
Глава Украины отметил, что в целом во время проведения совместных учений с партнерами, странами НАТО, наблюдается рост совместимости органов управления, кораблей и подразделений, утверждение стратегического курса Украины относительно членства в Альянсе.
Главное, чего достигается на таких учениях, – это защита моря и приморских областей Украины, добавил президент.
Напомним: как в Черном море, Николаевской, Херсонской и Одесской областях проходят учения Sea Breeze-2021 ранее показали в Государственной пограничной службе Украины. Мероприятия стартовали в понедельник, 28 июня.
В ответ на Sea Breeze страна-агрессор также провела учебно-боевые полеты над Черным морем.
Россия также всячески пыталась помешать проведению учений в Украине. Например, просила Вашингтон отказаться от участия якобы из-за агрессивного характера Sea Breeze.
Как писал OBOZREVATEL:
4 июля президент Украины Зеленский прибыл с рабочим визитом в Одесскую область. В Одессе он принял участие в торжествах ко Дню Военно-морских сил ВСУ. Его сопровождали премьер Денис Шмыгаль, генпрокурор Ирина Венедиктова и глава ОП Андрей Ермак.
День Военно-морских сил Украины в 2021 году выпадает на 4 июля. Это профессиональный праздник отмечается каждое первое воскресенье июля.