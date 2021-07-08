Как прошла морская фаза учений Sea Breeze-2021: видеорепортаж

Морская компонента международных военных учений Sea Breeze-2021 стала финальной частью подготовительных мероприятий к активной фазе. В ее рамках состоялась отработка захвата корабля, тушения пожара на судне и других задач.

Об этом сообщило в Facebook командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. В частности, боевые пловцы подразделения специального назначения ВМС в составе водолазной и абордажной группы штурмовали корабль нарушителя, роль которого выполняло судно размагничивания "Балта" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Водолазы под дымовым прикрытием проникли на борт и взяли судно под контроль.

Далее учения продолжились на корвете ВМС Румынии Horia Macellariu. По замыслу здесь произошел пожар, последствия которого преодолевали румынские моряки.

Следующим этапом стала демонстрация имеющегося специального снаряжения пожарной команды, вооружения и экипировки досмотровой группы из состава двух катеров типа "Айленд" береговой охраны Грузии. Также свое снаряжение продемонстрировали британские военные моряки с патрульного корабля Королевского флота Великобритании Trent.

Кроме того, представителей СМИ ознакомили с основным вооружением ракетного эсминца USS ROSS ВМФ США. Досмотровая команда показала последовательность действий при эвакуации из задымленного помещения.

Активная фаза учений, которая началась 6 июля, объединит в себе все стихии: море, сушу и воздух.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом блоке учебных элементов во время выхода в море участники Sea Breeze-2021 тренировались передавать грузы, буксировать аварийное судно и высаживать обзорные группы, формировать ордера кораблей, плавать в строю и прочее.

Нынешние учения являются самыми масштабными, к ним привлечено около 5000 военнослужащих из более чем 30 стран. Sea Breeze-2021 продлится до 10 июля.