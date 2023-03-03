Окружение может обменять Путина на гарантии Запада: оппозиционер Гудков назвал вероятные сценарии

Окружение кремлевского диктатора Владимира Путина может обменять на гарантии Запада. Однако российский лидер может спастись и сам, если начнет общаться с президентом США Джо Байденом.

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Такое мнение высказал аналитик и оппозиционный к Путину политический деятель Геннадий Гудков. Он отметил, что оцепление Путина уже подталкивают к выбору, в частности, в публичном пространстве.

"Сейчас должен действовать принцип "спасись, кто-то может", а спастись может Путин, если он сам первый пойдет к Байдену, условно ему в ноги бросится и скажет: "Дай мне возможность дожить, и я все сдаю: реформы проводите, контролируйте, а я иду". Может также сыграть второй и первый круг вокруг Путина, типа Патрушева, генералов и т.д. - они могут обменять Путина на гарантии и даже на некоторый переходный период", – сказал аналитик.

При этом Гудков уточнил, что это окружение диктатора может сделать сейчас, но когда их начнут громить, уже будет поздно.

"Это все надо делать вовремя и, возможно, определенные части элит, объединившись, устроят устранение Путина. Сделают такой внутренний переворот при переговорах и получении гарантий от Запада. Возможно, в этом случае второй круг сможет даже участвовать в переходном периоде на должностях, чтобы избежать хаоса в стране", – объяснил он.

Оппозиционер также добавил, что российские элиты уже получили ответные сигналы от американцев.

"Мы знаем, что тот же директор ЦРУ Бернс все-таки был послом в России, его знают, и он многих знает. Я думаю, что и другие каналы существуют. Я бы на месте западных разведок такие месседжи присылал российской политической элите. Мол: "Давайте честно, у вас 2-3 месяца на принятие решения, а уже потом все может быть не прогнозируемым и не контролируемым. Вот Украина сейчас возьмет и победит, и у народа пойдет безумная реакция. Выйдут и сметут эту власть, и там уж кто прав, кто виноват, никто разбираться не будет. Мы же не знаем, чем это может кончиться, и какую войну и с какой резней какие армии устроят. Чтобы этого не произошло, 2-3 месяца есть у этих ребят, которые окружают Путина, пусть думают", – резюмировал Гудков.

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о том, как сейчас в Кремле разделились мнения относительно того, нужно ли продолжать войну. Единогласия среди высшего руководства РФ в этом вопросе нет – многие начали понимать, что что-то идет не по плану.

При этом выступление диктатора Владимира Путина перед Федеральным собранием РФ 21 февраля не стало большой радостью для его ближайшего окружения. Особенно расстроен вышел из зала секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

А украинский и российский телеведущий, блоггер, журналист Евгений Киселев прогнозирует, что кремлевский диктатор Владимир Путин станет жертвой собственных военных. Окружение же российского лидера должно отстранить его от власти, чтобы прекратить войну и избежать санкций.

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