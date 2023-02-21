'В истории есть много примеров': Киселев объяснил, что ждет Путина и какой сигнал должно получить окружение диктатора от Запада

Украинский и российский телеведущий, блогер, журналист Евгений Киселев прогнозирует, что кремлевский диктатор Владимир Путин станет жертвой собственных военных. Окружение российского лидера должно отстранить его от власти, чтобы прекратить войну и избежать санкций.

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Об этом Киселев рассказал в рамках проекта "Орестократия" шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару. По его словам, человек, который все больше опирается на диктаторские методы и формы правления, на силовиков, военных, полицию, всегда, рано или поздно, плохо заканчивает.

"В истории можно найти множество примеров, когда люди, много лет опиравшиеся на силу, в конце концов становились жертвой собственных военных. Было много случаев, когда происходили в странах перевороты, в результате которых военные и спецслужбы отстраняли от власти этих самих диктаторов", – пояснил журналист.

Он уточнил, что в этом случае речь не обязательно идет о физической ликвидации Путина. Однако именно его отстранением от власти, по убеждению Киселева, должно и заняться окружение диктатора.

"Запад должен послать ясный сигнал тем людям, которые стоят рядом с Путиным, – генералам, адмиралам, неформальным советникам, друзьям по питерскому периоду его карьеры, которые с тех пор окружают его. Господа, мы вам все простим, мы снимем с вас все санкции, мы вам дадим спокойно доживать ваш век где-нибудь на Лазурном берегу Франции на определенных условиях, которые мы обычно обсудим с вами отдельно, но шанс у вас есть только один – отстранить его от власти. Как они уже это будут делать – им решать", – отметил он.

Киселев добавил, что считает верным решение США и ЕС о введении санкций против российской элиты.

"Правильно сначала было ввести санкции, чтобы люди почувствовали, что Запад не шутит, что он действительно вводит очень жесткие санкции, настолько жесткие, что они должны их почувствовать. Условно говоря, Путин говорит: "Никому больше не ездить за границу". Понятно, кто-то продолжает ездить, но люди, приближенные к нему или публичные, уже там не появляются", – резюмировал он.

Следует отметить, что глава страны-террориста России Владимир Путин не сможет избежать наказания за многочисленные преступления против человечности, совершенные его армией на территории Украины. Ввиду экстраординарности ситуации трибунал, который займется этим вопросом, может быть создан довольно быстро.

Как писал OBOZREVATEL, во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности вице-президент США Камала Харрис заявила, что масштабность и систематичность преступлений путинской армии в Украине дают основания утверждать, что речь идет о преступлениях против человечности, за которые руководящая верхушка России должна ответить.

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