В Кремле разделились мнения относительно того, стоит ли продолжать войну: Буданов рассказал, чего ждет окружение Путина

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о том, как сейчас в Кремле разделились мнения о том, нужно ли продолжать войну. Единогласия среди высшего руководства РФ в этом вопросе нет – многие начали понимать, что что-то идет не по плану.

Видео дня

Об этом Буданов сказал в интервью Voice of America. Он отметил, что среди правящей верхушки страны-агрессора не так много людей, выступающих за "войну до конца".

"В большинстве своем у людей, выступающих за это, скажем так, за этим желанием у них стоит банальный страх ответственности. Потому что есть определенное количество людей, которые не смогут сказать, что это как-то без нас принималось решение, что это не мы. Их очень немного, кстати", – говорит начальник ГУР.

Он подчеркнул, что сейчас Россия не может позволить себе признать, что ее ждет проигрыш. Это поставило бы под угрозу стабильность путинского режима. В связи с этим та часть российской верхушки, которая против продолжения боевых действий, сейчас ждет, пока изменится ситуация. Однако без решительных действий со стороны Украины РФ все равно не завершит эту войну.

"Все ждут определенный момент когда, скажем так, та башня Кремля, которая выступает за однозначную войну, образно говоря, упрется в стенку и признает, что, ну не идет. Это тупик, как говорится... Будем смотреть, как пойдут события дальше. Если вы хотите подвести к мысли, что они там найдут общий язык – нет, не найдут общий язык. Без наших решительных действий ничего не будет", – резюмировал Буданов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кирилл Буданов заявил, что государство-террорист Россия, развязавшее войну в Украине, не готово к длительным боевым действиям. Ее ресурсы достаточно ограничены во времени и объемах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!