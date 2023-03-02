Гудков: переворот в Кремле предпочтительнее, чем распад России. У окружения осталось 2-3 месяца на принятие решения

Геннадий Гудков – прекрасный аналитик и оппозиционный к Путину политический деятель. Правда, еще вчера ходил в погонах полковника ФСБ, а затем был депутатом Госдумы. Путинский режим лишил всего критически настроенного политика, и он занялся бизнесом.

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Политик в рамках проекта "Орестократія" объяснил, почему переворот в Кремля для мира предпочтительнее, чем развал государства, сколько времени у путинской свиты осталось на "подумать" и насколько для украинской победы важны отношения Китая и США.

– Сравнительно недавно Путин имел некое итоговое выступление. По вашему мнению, что он хотел донести стране и миру?

– …что сказать ему нечего. Путин представил жалкое зрелище: наряду со всякими идиотскими и только ему понятными картинками воображения выдавал какие-то угрозы миру. Он выдохся – это вывод из всего его послания.

– Путин попытался подкупить чернь через разные подачки, дотации. То есть, в бюджете де-факто денег нет, кроме как на войну, но тем не менее, он щедро обещает несуществующие миллиарды на поддержку своего базового электората.

– Обычный аттракцион щедрости, который сопровождает его выступления. Правда, потом оказывается, что денег нет, "но вы держитесь". Вы видели их рожи мрачные? Там же люди в зале в основном понимали, что как бы ж*па пришла и с этим надо что-то делать.

– А что такое ж*па в этом контексте?

– В России это не только слово, это не только явление, а это комплекс мероприятий и сценарий развития будущего. Они все понимают. Понятно, что есть одержимые, но есть те, которые стали заложниками, загнали себя в систему. Одержимых немного, к ним относятся Патрушев, Лавров и так дальше, им деваться уже некуда. Остальные все, кто-то им поддакивает… Кто-то понимает, что сейчас надо ловить момент, чтобы что-то сделать, как-то продвинуться, они рассчитывают, что это рассосется. Они, конечно, понимают, что с карьерой уже всё, после вот "Рамштайна-8", после отказа Путина принять любой адекватный мирный план Запад сделал ставку на оружие и на решимость Украины победить. Это очевидно и понятно.

Даже позиция Республиканской партии начинает меняться. Байдена неожиданно начинают критиковать за недостаточно активную помощь Украине и, по всей вероятности, самолёты скоро будут, и оружие более дальнего действия, и это все произойдет быстрее, чем ожидалось. То есть, курс понятен. Многие это понимают, они не могут этого не понимать, у них есть все источники информации, у них, в конце концов, есть прямые месседжи, которые исходят из различных кругов Запада. Поэтому рожи у них были очень грустные. Единственное, что они ещё ждут, а вдруг Украина не сможет наступать.

– Мне кажется, что американцы этот козырь в виде передачи F-16 и ракет большой дальности используют как аргумент для переговоров с Россией. Если Россия на очередном этапе не примет какие-то условия, эти самолеты вскорости будут в Украине.

– Переговоров нет. Правильно сказал ваш министр иностранных дел, это были просто консультации. Грубо говоря, они задали Путину простой вопрос: "Ты готов или не готов? Если ты готов, мы будем эту позицию озвучивать перед Украиной и уточнять их мнение и готовность". Путин на эту готовность ответил ракетами по Украине, и после этого пошли к вам западные танки. Сейчас никто ему больше никаких предложений не делает, я общался с коллегами из Франции, дипломатами и политиками. Позиция тут в общем-то ужесточается с каждым днём, становится более однозначной, более жесткой, без всяких сантиментов.

Никто не хочет с ним договариваться. На Западе ничего не могут Путину предложить, кроме как признания поражения, вывода войск, признания вины, и, репараций, может быть, политического урегулирования по отдельным территориям, которые были захвачены до 23 февраля. Ничего другого сейчас ни одна страна предложить Путину не может и не будет. Путин показывает, что он больной, невменяемый.

– Западные СМИ пишут, что главная задача убедить Путина, чтобы даже он понял, что уже проиграл. Как к нему Запад может достучаться?

– Никак! Запад уже все сделал, что мог, в отношении взаимодействия с путинским режимом по прекращению войны. Запад не будет ничего дальше делать в этих отношениях, это надо понимать. Даже какие-то консультации практически все исчерпаны. Запад убедился, что в Кремле здравого смысла нет, и невозможно достучаться, если он отсутствует. Что показала Мюнхенская конференция? Она подвела итог под "Рамштайнами". Запад един, военная помощь Украине будет оказана в необходимом объеме, победа будет одержана – это цель Запада.

– Складывается впечатление, что Путин производит перезагрузку своего окружения. С одной стороны, он жестко проехался по олигархам, которые ещё вчера строили ему дачу в Геленджике и покупали яхты. А с другой, мы не видели в зале Пригожина, Кадырова и многих других друзей. Что происходит?

– Пригожин – это верный пес Путина и благодаря только этому качеству он жив. То, что Пригожин заявляет, что его лишили снабжения, боеприпасов, - это так ему намекают: обратись куда-то вверх и тебя, может быть, простят. Путин не помогает ему, и здесь, на мой взгляд, наступает изменение баланса сил – идёт резкое ослабление лично Путина, а большую силу набирает генералитет. То есть, Путин, видимо, понимает, что он воевать без генералитета не может, и генералитет понимает, что он может диктовать Путину условия. Это говорит о том, что акценты власти в Кремле очень сильно смещаются. Понятно, что генералы будут Пригожину мстить, но вопрос не в этом, а в том, что Путин его не может защитить! Вот это интересно. Судя по всему, сейчас не только к Пригожину придут, я понимаю, что сейчас генералы потребовали от Путина убрать Кадырова.

Складывается впечатление, что Путин уже не тот по всем параметрам, человек, который уже, по большому счету, сдал свои позиции, и я думаю, что многие придворные это чувствуют. Вполне возможно, что это уже идет не путинская перезагрузка кадров, они сами уже начинают в клановой борьбе кого-то смещать, кого-то убирать, кого-то двигать, а Путин, к сожалению, или счастью, начинает занимать роль наблюдателя. Пока его ещё не трогают, но, на мой взгляд, Путин теряет власть и перестаёт быть реальным властителем в своем окружении.

– О каких генералах вы говорите?

– Шойгу, Герасимов, те, которые воюют.

– Если вы правы насчет версии о доминировании генералов, тогда логичный следующий шаг – это замена руководства ФСБ и Росгвардии. Если они контролируют власть де-факто, они должны избавиться от своих главных конкурентов.

– Мы не знаем, на какой стороне Патрушев. Там нет разделения на уровни, у них есть клан, и кто в какую группу входит, я до конца не ориентируюсь. Позиция Патрушева, как утверждают инсайдерские каналы, – это свои претензии к Путину. Вполне возможно, что эти генералы в какой-то момент могли объединиться для определённых целей даже с Патрушевым. Потому что пошли разговоры, что его сын займет очень важное кресло. Вполне возможно, что и Патрушев какую-то роль играет, и мы ещё не знаем, что там с Ковальчуками, потому что главный идеолог этой войны – Юрий Ковальчук. Нам не хватает информации от западных разведок, у них она есть, а у нас ее не хватает. Поэтому еще сложно сказать, будет ослабление Патрушева или нет. Посмотрим, но мы с вами все равно будем по действиям смотреть.

– Не считаете ли вы, что эти генералы вместе со своими союзниками на каком-то этапе могут покаянно обменять Путина на перезагрузку власти, – в коммуникации с Западом?

– Их к этому и подталкивают, в том числе, в публичном пространстве. Сейчас должен действовать принцип "спасайся кто может", а спастись может Путин, если он сам первый пойдёт к Байдену, условно ему в ноги броситься и скажет "дай мне возможность дожить, и я все сдаю: реформы проводите, контролируйте, а я ухожу". Может также сыграть второй и первый круг вокруг Путина, типа Патрушева, генералов и так далее – они могут обменять Путина на гарантии и даже на некоторый переходный период. Сейчас они ещё могут это сделать. Когда их начнут громить, уже будет поздно. Это все надо делать вовремя и, возможно, определенные части элит, объединившись устроят смещение Путина. Совершат такой внутренний переворот при условии переговоров и получения гарантий от Запада. Возможно, в данном случае второй круг сможет даже участвовать в переходном периоде на должностях, чтобы избежать хаоса в стране.

– Как вы считаете американцы передают такие приветы сигналы этим генералам?

– Я надеюсь, потому что мы знаем, что тот же директор ЦРУ Бернс всё-таки был послом в России, его знают, и он многих знает, я думаю, что и другие каналы существуют. Я бы на месте западных разведок такие месседжи слал российской политической элите. Мол, давайте честно, у вас 2-3 месяца на принятие решения, а потом уже все может быть не прогнозировано и не контролировано. Вот Украина сейчас возьмет и победит, и в народе пойдёт бешенная реакция. Выйдут и сметут эту власть, и там уже кто прав, кто виноват, никто разбираться не будет. Мы же не знаем, чем это может кончится, и какую войну и с какой резней какие армии устроят. Чтобы этого не произошло, 2-3 месяца есть у этих ребят, которые Путина окружают, пусть думают.

– В России сейчас создаётся очень много частных военных компаний. Это под будущие междоусобные распри?

– Я, время от времени, читаю историю 1916-1917 гг., тогда у каждого второго была своя армия, причем, это все было при действующей власти. Происходящее сейчас мне напоминает этот период, того бардака, который возник в Российской империи. Сейчас Путин сам по дури запустил процесс создания региональных армий, сейчас у каждого губернатора появилось право создавать вооруженные подразделения типа территориальной обороны. Вполне возможно, что эти частные армии могут стать инструментом дележа России. Это довольно опасный сценарий, и мы должны понимать, что он может произойти.

– Опасный для мира или для России?

– Опасный и для России, и для мира. Если начнётся гражданская война всех против всех, какие будут гарантии, что какая-то группа Пригожина не захватит 500 ядерных боеголовок и не начнёт шантажировать весь мир? Этого вполне достаточно. Вон с Ким Чен Ыном, у которого штук шесть, в лучшем случае, никто не хочет иметь дела. А у Путина арсенал в 6000 боеголовок, достаточно захватить 10% любому отморозку, и мир получит такую проблему, которую раньше получал в фантастических фильмах. Ядерные объекты, ядерная энергетика, ядерные отходы и хрен знает чего там только не будет под ударом.

А как начнется война в России, что будет Украина делать? Во-первых, эта война будет перебрасываться время от времени на территорию Украины, мигранты потоком хлынут в Украину. Весь мир заинтересован в том, чтобы этого сценария не произошло.

– Какова вероятность такого сценария?

– К сожалению, высокая.

– Американцы давали понять, что они именно такого сценария и боятся. Возможна ли ситуация, что Америка поэтому и затягивает с поставками оружия, пока не обсудив нормально вопрос будущего России с Китаем?

– Америка не может выступать сейчас одна, в силу особых механизмов взаимодействия внутри ЕС и НАТО. Поэтому Америка, в первую очередь, эту тему обсудит со своими союзниками. Вполне возможно, что потом может обсудить с Китаем, но дело в том, что вообще никто не понимает, что делать. То есть, понятно, что оставлять Путина у власти – это просто купировать войну на очень небольшой срок. Путин если удержит политическую власть, он начнет готовиться к следующей войне, другого варианта у него и нет, и он сам не сможет по другому варианту пойти… Только превращать страну в мобилизованную крепость… хороших вариантов очень мало. Поэтому с Китаем тут обсуждать надо, когда уже что-то станет ясно.

– Вы допускаете возможность каких-то договоренностей между Китаем и США?

– Я думаю, что это желательно, но насколько это реалистично, мы пока не знаем. Китай, конечно, хотел бы установить определённый уровень доверительных отношений с Соединенными Штатами, это понятно, но какой ценой, мы этого не знаем. Китай достаточно мощная держава, у них есть свои планы на будущее, у них тоже есть проблемы удержания власти и у них тоже есть проблемы с управлением страной. Вот в этом смысле сложно договориться с Китаем. Америка – страна, которая является лидером демократического мира, Китай более ответственный и менее агрессивный, но гораздо более мощный, чем Россия, страна с авторитарной системой. Тут возникает проблема, потому что у Китая слишком много своих собственных интересов и в отношении России, и в отношении США, и в отношении всего Индокитая. Тут очень непросто американцам разговаривать с китайцами.

– Декларация Путина о приостановлении Договора о стратегических наступательных вооружениях – это блеф или что-то больше, по вашему мнению?

– Он давно уже прекращен, на самом деле, потому что ключевым моментом этого договора является взаимной контроль, а его нет. Дело в том, что никто не позволит Путину сейчас наращивать ядерный потенциал, он это понимает. Это, конечно, неприятное заявление, но оно отражает уже состоявшиеся факты, и пока ничего драматического нет.

– Ваш прогноз по поводу сроков победы Украины. Когда это может случиться?

– Когда началась война, и Путин туда отправил свою армию, я предсказал, что война закончится к лету 2023 года. С учетом того, что Путин все-таки пошел на мобилизацию, думаю, война продлится, как минимум, ещё полгода, то есть, – конец 2023-го.

Запад начал закладывать ресурс на то, что она может продлиться и в 2024-м, но сейчас, мне кажется, они тоже начинают понимать, что войну надо заканчивать в 2023 году разгромом путинской армии на территории Украины. Слава Богу, что это понимание появляется, потому что Путину нельзя давать много времени, чтобы психологически перенести удар.

– Что потом? Украинцы вышли на границы 1991 года, российские войска разбиты и возвращаются в свои казармы. Что происходит в России? Путин остается, скорее всего, у власти на какое-то время?

– Ключевой момент "на какое-то время", а вот на какое время, никто не знает. То есть, мы можем сейчас говорить, что путинский режим получит неизлечимую травму и удар, от которого он не сможет оправится, а вот что дальше – это вопрос сценария. Будет гражданская война против всех или не будет, я не знаю, никто не может предсказать. Мы сейчас считаем, что надо делать ставку и создавать предпосылки для раскола, который может привести к внутреннему перевороту, и это более безопасный и простой вариант. Я, например, сторонник этого варианта и в своих разговорах с политиками, с дипломатами и западными должностными лицами я их призываю к этому.

Победа это завершение первого этапа войны, деоккупация территории, и тут наступает второй этап, и он сложнее, и он не менее важен для мира, чем победа Украины. Остается сумасшедшая диктатура, вооруженная ядерным оружием, и что с этим делать? Вот второй этап сложнее, тяжелее, пока он в тумане, и тут надо делать что-то, чтобы этот туман развеялся. И Украина должна понимать, что не будет у неё безопасности, пока Путин у власти в Кремле, еще и с ядерной бомбой.