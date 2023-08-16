Оккупанты в Мариуполе уничтожили уникальные мозаики. Фото

Российские захватчики продолжают разрушать временно оккупированный Мариуполь Донецкой области. В частности, противник уничтожил мозаику "Металлурги" авторства Валентина Константинова и Леля Кузьминкова.

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Также может быть уничтожена мозаика Виктора Пономарева "Туризм и отдых". Об этом написал в Facebook журналист Иван Станиславский.

Он рассказал, что оккупанты уже приступили к демонтажу железнодорожного вокзала. Его зал ожидания с 1973 года украшала мозаика "Металлурги".

От самого здания ж/д вокзала в Мариуполе раньше остались только стены.

Другое мозаичное полотно "Туризм и отдых" было создано в 1978 году на стене гостиницы "Турист".

""Металлурги" однозначно уничтожены, а "Туризм и отдых", возможно, еще скрывается под фасадом, получив 100500 дыр", – отметил журналист.

Ранее "Вильное радио" сообщало, что в Мариуполе россияне разрушили почти треть уникальных мозаик. Российские обстрелы города не пережили произведения Аллы Горской "Боривитер" и "Дерево жизни", расположенные на четвертом этаже бывшего ресторана "Украина".

Как писал OBOZREVATEL:

– В сети показали, как выглядит сегодня оккупированный Мариуполь, несмотря на басни оккупантов о его "восстановлении". На самом деле каждая улица города почти полностью разбита.

– В то же время оккупанты в Мариуполе пытаются подавить сопротивление украинцев. Для этого враг постоянно проводит ротацию сотрудников ФСБ в городе.

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