Ядерный аргумент остается одним из решающих в плане возможной смена хода военного вторжения России в Украину. Москва активно спекулирует на теме ядерного шантажа, о чем в частности говорят инициативы по внесению изменений в ядерную доктрину РФ, которую хотят дополнить размытыми положениями об использовании ядерного арсенала в случае угрозы не только экзистенциальному существованию страны, но и просто ее суверенитету. Здесь проявился страх Путина перед вероятностью получения Украиной разрешений на использование дальнобойного западного оружия.

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Ставка делается на ядерный шантаж с помощью которого Кремль стремится компенсировать провалы и пробелы по части ведения конвенционной войны. На поле боя у россиян заметно существенное истощение военного ресурса и людского ресурса. Хотя из-за действия западных ограничений армия РФ сохраняет на Донбассе подавляющее господство в воздухе, в частности за счет использования планирующих бомб, даже довольно крупные победы, как то взятие Угледара после 25 месяцев штурма, не вызывают никакой духоподъемности среди ни военных, ни тем более рядовых россиян. Полнейший военный тупик имени Путина, который стремится не замечать ситуации в зоне боевых действий и пытается воодушевить массы сомнительными "донбасскими" кадровыми назначениями, вроде заброски "героя ДНР" Жоги на Урал, остается долгосрочной суровой реальностью для страны-агрессора.

Пока имеется дуальный подход ведения войны РФ: реализация тактики выжженной земли по всей длине линии фронта, особенно на многострадальном Донбассе, при одновременной организации около ядерных провокаций.Не считаясь ни с какими потерями, забрасывая украинскую сторону мясными штурмами, стирая под нуль населенные пункты, российский каток продвигается на запад в рамках позиционной войны образца битвы на Сомме.

По этой причине из рукава вытащили карту провокационных обвинений Украины в попытках повредить или даже захватить ядерные объекты на российской территории. В эпицентре внимания – Курская АЭС, находящаяся в 30 км от линии фронта и являющаяся достаточно уязвимой из-за отсутствия контейнмента у ее реакторов. Данный момент российское командование решило использовать для сдерживания украинских сил. Так сказать обратить слабость в силу.

3 октября в информационное пространство были осуществлены вбросы об "атаке по КуАЭС". В районе города Курчатов произошел пожар, но точные его причины выступают предметом спекуляций российской пропаганды. Хотя на опубликованных видео заметен пожар какой-то постройки на земле без понимания причин его возникновения – россияне сразу же все списывают на Украину. Указывается что могла быть ракетная атака в направлении АЭС, мог был сбит ударный дрон, но точно не ясно, а потому поле для фантазии велико.

Хотя мутный инцидент произошел довольно далеко от АЭС из него раздувают едва ли не попытку Киева организовать второй Чернобыль из Курской АЭС. Даже самому "Росатому" пришлось успокаивать общественность заявлением о том, что все работает в штатном режиме. Ясное дело ведь для ВСУ атака на КуАЭС не несет никакой военной целесообразности. А вот для Кремля симуляция ядерного инцидента как раз очень выгодна для негативизации имиджа Украины в глазах мировой общественности и партнеров по оружию.

Российская сторона будто специально, как по методичке, манипулирует заявлением гендиректора МАГАТЭ Гросси от 27 августа в котором он указывал на риски ядерного инцидента в Курчатове в случае "внешнего воздействия" на реакторы АЭС.

Но тут еще раз нужно напомнить, что агрессором на уровне ООН признана именно Россия, которая является единственной страной в мире, совершившей оккупацию сразу двух атомных станций. Однако, если из Чернобыля облученные силы оккупантов сбежали очень быстро, то Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе, до сих пор находится в оккупации в непосредственной близости к зоне боевых действий. И это не говоря о том, что российские ракеты и дроны регулярно пролетают над другими украинскими АЭС, инфраструктуру которых российские террористы рассматривают в качестве мишеней.