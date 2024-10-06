Пасынок короля раскрыл 'одержимость' Чарльза ІІІ и королевы Камиллы: они конкурируют в этом десятилетиями

Сын королевы Великобритании Камиллы и пасынок короля Чарльза III, писатель Том Паркер-Боулз рассекретил "одержимость" монархов, в которой они конкурируют десятилетиями. По его словам, Их Величества являются искренними фанатами сбора грибов и постоянно соревнуются по своим "уловам".

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Как сообщает Daily Mail, тайное хобби представителей Букингемского дворца автор раскрыл в книге "Кулинария и корона: королевские рецепты от королевы Виктории до короля Чарльза III". Он отметил, что монархи почти никогда не упускают случая прогуляться по лесу.

По словам Тома Паркера-Боулза, любовь прямого наследника Елизаветы II к сбору грибов стала заметна еще в 2011 году. Тогда монарх решил уединиться с природой, оставив своих родственников, охотившихся на тетерев. Он взял с собой плетеную корзину и палку, и прошел большое количество километров вблизи озера Лох Муик, чтобы насобирать лисичек. Пасынок короля отметил, что в тот момент мимо Чарльза III проходило много людей, однако он был настолько увлечен любимым делом, что не заметил ни одного из них.

Сын Камиллы рассказал, что его и его мама могла часами бродить по лесу в поисках грибов. В 2007 году монархиня отправилась в лес в сопровождении охраны.

Представители королевской семьи Великобритании не упускают возможности заняться любимым хобби и во время официальных визитов. В течение турне по Дальнему Востоку Чарльза III посетил японский лес в сопровождении принцессы Такамадо и писателя Ч. В. Никола.

К тому же любимое занятие помогло монарху пережить смерть королевы Елизаветы II. Он на протяжении многих часов сидел у постели больной матери, после чего решил побыть один, собирая грибы вблизи соседнего имения Биркхолл. Когда Его Высочество возвращался домой, ему сообщили страшное известие: королева ушла в вечность.

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