ЦАХАЛ нанес удары по командным центрам ХАМАС в центральной части Газы: что известно

Армия обороны Израиля продолжает атаковать командные центры террористической группировки ХАМАС на территории сектора Газа. Авиационные удары были нанесены по позициям боевиков в мечети и школе.

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При этом израильские войска заблаговременно приняли меры, чтобы не нанести вред мирным жителям. Об этом сообщает The Times of Israel.

Военно-воздушные силы Израиля атаковали террористов, которые находились в командном центре на территории комплекса, где раньше располагалась школа Ибн Рушда в Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа. Кроме того, ЦАХАЛ сообщает, что еще один точечный авиаудар был нанесен по второму центру управления ХАМАС в Дейр-эль-Балахе, расположенному на месте бывшей мечети Шухада аль-Акса.

Палестинские террористы использовали командные центры для планирования и осуществления террористических атак против Израиля. Оба удара были нанесены по указанию Управления военной разведки и только после того, как были приняты многочисленные меры по минимизации ущерба гражданскому населению, включая использование точных боеприпасов, визуальной воздушной разведки и дополнительной разведывательной информации.

"Это еще один пример систематического злоупотребления террористической организацией ХАМАС гражданской инфраструктурой в нарушение международного права. Армия обороны Израиля продолжит операцию против ХАМАС, защищая граждан Израиля", – заявили в ЦАХАЛ.

Напомним, Армия обороны Израиля продолжает ликвидировать руководящую верхушку террористической организации "Хезболла". В результате очередных авиационных ударов по Бейруту был убит новый лидер боевиков Хашим Сафи ад-Дин. Стоит отметить, что он успел побыть главарем террористов всего 48 часов.

Ранее сообщалось, что 29 сентября в ЦАХАЛ заявили о ликвидации в Бейруте командира воздушных сил "Хезболлы" Мухаммеда Хусейна Срура.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 сентября Армия обороны Израиля нанесла мощный удар по Дахие – пригороду Бейрута, столице Ливана. Его целью был главный штаб "Хезболлы". Этим ударом был ликвидирован главарь террористической группировки "Хезболла" Хасан Насралла. Вместе с ним в бункере погибли и другие руководители боевиков.