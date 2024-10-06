Приставили пистолет к шее: на Николаса Карму в Полтаве напала группа мужчин. Видео

Украинский блогер Николас Карма, известный своей рубрикой "Сколько стоит ваш лук?", заявил о нападении на него во время съемок в Полтаве 5 октября. По его словам, на фоне конфликта неизвестный приставил к его шее пистолет.

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Кроме того, мужчина так же поступил в отношении свидетелей инцидента, но все обошлось без трагических последствий. О случае блогер со Львовщины рассказал в видео, опубликованном в Instagram.

Карма рассказал, что конфликтная ситуация назрела при общении с жителями Полтавы, когда он снимал очередной ролик для своей известной рубрики о стоимости одежды. По его словам, в этот момент группа мужчин, стоявшая неподалеку, критиковала и ругала его.

Уже после съемки интервью, продолжил блогер, компания подошла к нему с камерами и спросила, мол, "какое ваше отношение к ВСУ?".

"Молчу. Они снимают меня и оператора. Я сказал свою позицию, что каждый должен быть в армии или для армии. Им этого было мало", – рассказал Николас.

Он говорит, что этот момент не попал на камеру его оператора, потому что тот переподключал разряженное оборудование. Карма же решил продолжить общение с мужчинами, снимая все на свою камеру.

"Когда я подошел к этому человеку и попросил показать лицо, потому что он его спрятал, его друг подбежал ко мне сзади и приставил мне пистолет к шее. Также он приставил пистолет очевидцам, которые там были. Я этих людей не знаю, они просто это все наблюдали", – посетовал блогер.

Один из очевидцев подтвердил его слова о таких действиях со стороны неизвестного мужчины. В то же время Карма не рассказал, чем конкретно завершилась эта история: они разошлись или же было заявление в полицию.

Как сообщал OBOZ.UA, в одном из видео "Сколько стоит лук?" Николас Карма снял защитника Украины с невестой. Военнослужащий и его жена в термоштанах и одолженном свадебном платье захватили сеть.

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