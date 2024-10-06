Беларуские дети с малых лет знают, что такое рабский труд, а беларуская власть знает их будущее даже в утробе матери. Именно так можно описать ситуацию с детьми в Беларуси, ведь современная политика самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко давно уже предусматривает использование молодого поколения в своих целях.

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Не секрет, что весна и осень в понимании многих беларуских подростков ассоциируется не с прекрасной порой, праздниками, отдыхом или учебой, а с общественными работами на полях и колхозных предприятиях. Будь то собирание камней, урожая или подметания возле памятников. Ведь стоит Лукашенко приехать с инспекцией на поля, в школах и университетах останавливается учебный процесс, а среди бюджетников можно увидеть детей, которые вместо уроков или занятий, работают со взрослыми на "благо страны".

Вполне безобидный факт и глаза на это можно закрыть, ведь дети должны знать, что такое труд и не боятся его – ответят на это многие родители. Согласится с этим можно лишь в том случае, если это малая доля именно учебного процесса, а не коим образом не его срыв и тем более не прихоть представителя власти. К слову, в чьих обязанностях обеспечить счастливое, беззаботное детство и образование.

Если на предыдущий факт в сознании каждого найдутся аргументы за и против, учитывая опыт и знания, то касаемо идеи водить детей по тюрьмах и давать в руки оружие, данных аргументов остается гораздо меньше. Сюда же можно отнести и так называемые военно-патриотические клубы, пик создания которых пришелся на 2024 год. Сейчас же их более 200 и большинство курирует МВД и МО.

Пытается ли режим Лукашенко предотвратить таким образом возможные новые, мирные протесты или навернуть в ряды силовиков молодых представителей? Возможно. Но самое интересное то, что режим уже даже не скрывает свои истинные намерения касательно детей, которых они готовят к прямым боевым действиям по молчаливому согласию их родителей.