Поскольку очередей в ТЦК в последнее время в стране не наблюдается, можно сделать единственный вывод: что бы кто ни говорил, РЕАЛЬНО поддерживают обмен территорий на мир со вступлением в НАТО (и даже без такого вступления!) примерно 100 процентов наших тыловых военнообязанных — по крайней мере, здоровых.

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Что думают больные — не знаю.

Но знаю, что лучшее место для демократического волеизъявления по этому вопросу тех военнообязанных, которые не являются больными, — это те самые ТЦК.