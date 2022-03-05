Оккупанты наносят авиаудары по Сумам и Чернигову, на Харьковщине не прекращаются обстрелы. Ситуация по регионам

Российские оккупационные войска ночью 5 марта совершили несколько новых атак на украинские города – в Харькове продолжались обстрелы жилых районов, а на Житомирщине вражеские снаряды попали в завод. С утра захватчики наносят авиаудары по Сумам и Чернигову.

Напряженная обстановка сохраняется на Запорожье, также горячо в Бучанском районе Киевщины. В то же время во многих направлениях ночь прошла сравнительно спокойно, свидетельствуют оперативные данные о ситуации в регионах по состоянию на утро субботы, которые есть в распоряжении OBOZREVATEL.

В частности, без сигналов воздушной тревоги или единичными ночью было в Ривненской, Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Полтавской, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Хмельницкой, Тернопольской областях, на Волыни, Кировоградщине и в Одесской области.

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По словам военных, утром добавляет позитива Николаевщина, ведь там теперь здороваются так: "Доброе утро! Мы из Украины!" В Николаевской области ситуация контролируемая.

Отмечается, что сравнительно спокойно было в Херсоне – без взрывов и выстрелов. Накануне там местные жители устроили сопротивление оккупантам – люди героически вышли против российской военной колонны.

На Харьковщине ночью продолжались обстрелы жилых районов областного центра. А в Житомирской области на фоне сирен тревоги было вражеское попадание в завод.

С утра субботы не прекращаются авиаудары в Сумах. Там оккупанты разрушают жилые кварталы и инфраструктурные объекты. А город Лебедин в 52 км от облцентра больше суток без электричества и связи после авиаударов.

Тростянец в Ахтырском районе остается единственным городом в области, который находится под оккупацией уже пятый день. Там нет продуктов, все магазины ограблены. В Ахтырке часть города уничтожена российской артиллерией. Шестой день там разбирают завалы воинской части, которую уничтожили оккупанты. Также авиация РФ разбила ТЭЦ, из-за чего город вторые сутки без тепла, электроэнергии и воды.

Напряженная ситуация в Запорожской области: российские войска строят оборонительные сооружения, грабят предпринимателей и население. Но ночью серозных военных конфликтов не было, в областном центре сравнительно спокойно.

На Киевщине самым горячим остается Бучанский район – враг есть в Буче и Ирпене, бои продолжаются в Макарове и Гостомеле. В то же время тревоги авианалетов сохраняются по всей области.

На Черниговщине российские захватчики наносят удары по самому областному центру, есть разрушения жилых домов, оборонительные бои продолжаются в городе и области.

В Луганской области ночью было тихо, но с утра начался вражеский артобстрел. На севере и в центре Донетчины сравнительно спокойно, зафиксированы только единичные обстрелы, но из тяжелого вооружения: "Грады", "Ураганы" бьют по Торецку и Авдиевке, по Покровску – кассетные бомбы. Ад ныне на юге области – Волноваха и Мариуполь в осаде и под постоянными обстрелами. В населенных пунктах критично много разрушений, уничтожена коммунальная инфраструктура. Но оба города – под контролем ВСУ.

В целом на десятые сутки после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину наша армия и силы теробороны продолжают ожесточенные бои с оккупантами. По данным Генштаба ВСУ, ныне ВСУ удерживают определенные рубежи по всем направлениям, а на отдельных проводят контратаку, тогда как российские военные сдаются в плен или спасаются бегством.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен уверен, что у Украины есть все шансы выиграть войну с Россией. Он похвалил чрезвычайную стойкость украинского народа в борьбе с русскими захватчиками.

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