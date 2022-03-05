Жители Херсона героически вышли против колонны оккупантов. Видео

В украинском городе Херсон, который несколько дней находится в осаде оккупантов, местные жители голыми руками пытались остановить российскую военную технику. Так украинцы высказывали свою позицию о том, что "освободителей" из России они не ждали и что Херсон – это Украина.

Соответствующее видео опубликовали на Youtube в пятницу, 4 марта. В этот день оккупанты попытались устроить "постановку" с выдачей гуманитарки, но их ждали херсонцы с украинскими флагами (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Среди протестующих против оккупации были также женщины, а некоторые мужчины даже ложились под автомобили. На опубликованных кадрах слышно, что российские военные стреляли.

Видео дня

"Оккупанты, домой! Кто вас трогал? Разворачивайтесь и езжайте обратно!" – кричали люди.

Отметим, что жители Херсона вышли встречать "гуманитарную помощь" от РФ с украинскими флагами. А оккупанты привезли несколько машин с людьми, которых пытались выдать за местных жителей, "осчастливленных" получением российской "гуманитарки", однако постановка провалилась.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты окружили Херсон. Сейчас в городе перебои со светом и водой. Местные жители рассказывают, что не хватает хлеба и других продуктов питания. Получить лекарства и медицинскую помощь тоже крайне непросто.

Также в Херсоне нет возможности хоронить людей. Мэр города уже просил создать "зеленый коридор", чтобы вывезти раненых и погибших.

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