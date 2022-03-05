На некоторых направлениях ВСУ проводят контратаку, россияне сдаются в плен или спасаются бегством – Генштаб

Юрий Сергиенко
Общество
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На некоторых направлениях ВСУ проводят контратаку, россияне сдаются в плен или спасаются бегством – Генштаб
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Вооруженные силы Украины продолжают держать определенные рубежи на всех направлениях. На отдельных они проводят контратаку.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ по состоянию на утро 6 марта на десятые сутки после полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Украинская армия и Силы теробороны продолжают ожесточенные бои с оккупантами (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Вооруженные силы Украины продолжают держать определенные рубежи по всем направлениям, а на отдельных направлениях контратакуют и заставляют противника отступать с потерями, нарушают тыловые коммуникации и наносят сокрушительные удары", – говорится в сообщении.

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Захваченная техника.

В ведомстве подчеркнули, что ВСУ и тероборона ведут ожесточенные бои по освобождению украинских городов.

"Части и подразделения захватчиков деморализованы, солдаты и офицеры оккупационной армии продолжают сдаваться в плен, убегают, оставляя на украинской земле вооружение и технику. Активными боевыми действиями наносят урон противнику не только вооруженные подразделения украинских защитников, но и обычные невооруженные люди, демонстрируя оккупанту свою гражданскую позицию, нанося ему психологическое поражение", – пояснили в Генштабе.

В то же время оккупанты, столкнувшись с постоянным сопротивлением, продолжают обстрелы гражданского населения. В частности, они наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры, жилым домам, больницам, детских садах. Кроме того, противник использует женщин, детей и пожилых людей как "живой щит".

"(Оккупанты) не оставляют попыток создать в собственном информационном пространстве картину освободительного "блицкрига", продолжают распространять тотальную ложь через подвластные СМИ, принимают меры по сокрытию потерь в личном составе и технике путем блокирования доступа населения к правдивой и объективной информации", – рассказали в Генштабе.

В ведомстве уточнили, что пока не могут детально рассказать обо всех успехах ВСУ, чтобы не сорвать задуманное.

"В свое время все станет известно. Вместе победим! Борьба продолжается!" – добавили там.

Сводка Генштаба на утро 6 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее расследователь Христо Грозев заявил, что у России практически исчерпаны все ресурсы для наступления. По его мнению, решающими для определения дальнейшего хода войны станут следующие два дня.

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