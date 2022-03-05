В Сумах раздались взрывы, завязались уличные бои: оккупанты хотели уничтожить электроподстанцию

В Сумах, которое со многих сторон оцеплено российскими войсками, утром 5 марта раздались новые сильные взрывы. В дальнейшем о них сообщили также в Лебедине, что в 52 км от облцентра.

Мэр города Александр Лысенко предупредил об угрозе уличных боев. Об этом он написал в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По данным одного из местных Telegram-каналов, с 05:00 субботы в разных уголках Сум были слышны мощные взрывы.

Отмечалось, якобы российские оккупанты ищут возможность "уничтожить подстанцию, питающую электроэнергией большую часть города".

Видео дня

Также в сети писали, что в Сумах не слышно звуков сирен, поскольку "есть проблемы с сигналом".

Мэр Александр Лысенко около 6 утра предупредил сумчан, чтобы те оставались дома и не покидали укрытие.

"Угроза уличных боев! Найдите безопасное место!" – призвал чиновник.

Telegram-канал "Суспільне Суми" добавил, что около 08:00 в городе Лебедин в Сумской области тоже прогремели мощные взрывы. По словам местных жителей, в некоторых районах выбило стекла в окнах.

Напомним: утром 25 февраля на Сумщине начались активные перемещения военной техники врага. Бой завязался в окрестностях Ахтырки со стороны Писаревки. В дальнейшем ожесточенная борьба ВСУ с оккупантами продолжалась в аэропорту Сум.

3 марта российские оккупанты нанесли авиаудар по энергоподстанции в Сумах. Она получила существенные повреждения, в результате город остался без света и тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первые дни войны силы теробороны Сум остановили российских оккупантов и их технику. Это произошло на Курском проспекте, россияне попали в плен. В Ахтырке российские захватчики покинули свой бронетранспортер и скрылись. В сети появилось соответствующее видео.

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