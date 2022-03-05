Война пошла не по плану Путина, у Украины есть все шансы победить, – Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил убеждение, что Украина может выиграть войну с Россией. Он не стал предполагать, как долго будут продолжаться боевые действия, в то же время настаивает на том, что поражение нашей страны не является неизбежным.

О этом шла речь в его интервью ВВС. Американский дипломат похвалил необычайную стойкость украинского народа в борьбе с российскими оккупантами.

"Если Москва намерена каким-то образом попытаться свергнуть правительство и установить свой собственный марионеточный режим, 45 миллионов украинцев так или иначе отвергнут это", – заверил Блинкен.

Глава Госдепартамента США подчеркнул, что война уже не пошла так, как мог планировать лидер страны-агрессора Путин. Он указал на ожесточенное сопротивление украинских войск, которое продолжает препятствовать продвижению российской армии по стране на десятый день вторжения.

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Отмечается, что Блинкен беседовал с корреспондентом ВВС Джеймсом Ландейлом после встречи со своими коллегами из Европейского союза в Брюсселе. Дипломат сказал, что международное сообщество готово сделать все возможное, чтобы помочь Украине, а также оказать "мучительное давление на Россию, чтобы она прекратила эту войну выбора, которую начал Путин".

На вопрос, уверен ли он, что Украина может победить, госсекретарь США ответил: "Со временем, безусловно".

"Я не могу сказать, как долго это будет продолжаться, сколько времени это займет. Но мысль о том, что Россия может подчинить своей воле 45 миллионов человек, которые яростно борются за свои будущее и свободу, не означает, что РФ оказывает давление на Украину. Это о многом говорит", – поделился мнением Блинкен.

Вместе с тем признал, что обеспокоен эскалацией. По его словам, Запад заботится и "сосредоточен на разрешении конфликта".

"Потому что единственное, что может быть хуже войны, сдерживаемой Украиной, это та, которая еще больше обостряется и выходит за ее пределы", – подчеркнул он.

Глава американского Госдепа предупредил, что российские силы используют "все более жестокие" методы против мирных жителей Украины, и что в результате это причиняет огромные человеческие страдания.

"Мы видим, как Россия преследует критическую инфраструктуру, которая лишает украинцев воды, электричества, тепла. Эти методы, к сожалению, трагически, являются частью российской стратегии при президенте Путине. И я думаю, что мы, вероятно, увидим их больше", – предположил дипломат.

На вопрос, будут ли США добиваться смены руководства России, чтобы положить конец вторжению, он ответил, что нет, так как в любом случае "это не зависит от нас". По его убеждению, это народ РФ, который не верит, что российские войска бомбят мирные украинские города, "должен определить свое руководство".

"Что я хотел бы сказать русскому народу: как эта агрессивная война продвигает ваши интересы, ваши потребности?" – заключил Блинкен, обратившись к россиянам.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев выразил убеждение, что дальнейшее течение войны в Украине решится в ближайшие несколько дней. Он подчеркнул, что РФ почти исчерпала все ресурсы для наступления.

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