Нужно ли мужчинам, находящимся за границей Украины, ставать на военный учет: разъяснение

Во время военного положения, которое было введено из-за полномасштабного вторжения России в Украину, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет имеют военную обязанность. Если лицо находится за границей более трех месяцев, то оно должно состоять на военном учете в зарубежных дипломатических учреждениях Украины по месту консульского учета.

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При этом зарубежные представительства не могут вручать повестки по украинскому законодательству. Военный учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2022 г. № 1487.

Поэтому военнообязанные выехавшие за границу украинцы должны там стать на военный учет, иначе это будет считаться уклонением от исполнения воинского долга.

В то же время, игнорирование нормы по постановке на военный учет – не основание для депортации, правовых предпосылок для этого у дипучреждений нет.

Однако адвокат Богдан Пересада отмечает, что нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета влечет наложение штрафа от тридцати до пятидесяти тысяч рублей.

Повторное в течение года совершение нарушения, предусмотренного частью первой настоящей статьи, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, а также совершение такого нарушения в особый период влечет наложение штрафа от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Возможен размер штрафа 850–1700 гривен.

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