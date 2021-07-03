Новости Украины: Зеленский поддержал сборную перед матчем с Англией, а Путин выдал обвинения Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский записал видео в поддержку сборной Украины по футболу накануне четвертьфинала Евро-2020. Глава государства отметил, что в поединке против Англии, который состоится сегодня, за "желто-синих" будет болеть вся страна.

В субботу, 3 июля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за минувшие вечер и ночь:

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в пятницу, 2 июля, провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили и Украину . Глава Кремля в очередной раз набросился на Киев с обвинениями.

Россия расширила списoк продуктов, импoрт котoрых из Украины запрещен. В него внесли мoроженое, газирoванную воду с сахарoм, раков, ячмень и ряд других прoдуктов.

Видео дня

СБУ заблокировала груз фигуранта санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны на 16 миллионов гривен . Стало известно, что речь идет о Владимире Дидухе, известного в уголовном мире под кличкой "Вова морда".

В Винницкой области вечером 2 июля умер 47-летний мужчина, которого днем этого же дня вакцинировали против COVID-19, использовав препарат Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Этот случай зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации, так как смерть произошла в течение 30 дней после прививки.