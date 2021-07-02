'Домой еще рано': Зеленский обратился к сборной Украины перед матчем с Англией

Президент Украины Владимир Зеленский записал видео в поддержку сборной Украины по футболу накануне четвертьфинала Евро-2020. Глава государства отметил, что в поединке против Англии за "желто-синих" будет болеть вся страна.

Соответствующий ролик был опубликован на официальной странице Зеленского в социальной сети Instagram. Президент отметил, что запускает флешмоб в поддержку подопечных Андрея Шевченко.

"Привет, моя любимая сборная Украины по футболу. Что ж – завтра снова в бой. И завтра за тебя, любимая моя желто-синяя, будет болеть вся Украина. Я понимаю, ребята, что вы несколько недель не были дома, но я понимаю, я уверен, что из любого уголка нашей страны вам скажут, что еще рано домой. Завтра все будут болеть за Ярмоленко из Чернигова, за Малиновского из Житомира, за Зубкова с Донбасса, за Матвиенко из Крыма, за Яремчука из Львова. Поэтому давайте устроим перекличку 40-миллионого, самого большого фан-сектора в Европе. Я начну с себя. Владимир Зеленский, город Кривой Рог. Город стального характера. Завтра я болею за сборную Украины. Завтра выигрывает вся Украина. Железно!" – сказал Зеленский.

Видео дня

Напомним, матч сборной Украины и Англии состоится 3 июля в Риме. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Англия. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий сборной Украины Артем Беседин получил тяжелую травму в матче 1/8 финала Евро-2020 со Швецией. Футболист уже покинул турнир и прошел медицинское обследование.

Стало известно, что Беседин выбыл из игры до конца года. Артем впервые прокомментировал свою травму и сообщил, что защитник Маркус Даниэльсон, который нанес ему повреждение, принес свои извинения.