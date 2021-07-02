Макрон обсудил с Путиным войну на Донбассе: президент РФ обвинил Киев и выдвинул свои требования

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в пятницу, 2 июля, провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили и Украину. Глава Кремля в очередной раз набросился на Киев с обвинениями.

Отчет о беседе, которую инициировал французский лидер, вечером пятницы опубликовала пресс-служба Кремля на официальном сайте. В России утверждают: политики высказались за активизацию переговоров для "последовательной реализации" минских договоренностей 2015 года.

Пресс-служба заявила, что "Минск" "был и остается безальтернативной основой урегулирования". При этом в Кремле пропагандистски назвали войну на Донбассе, развязанную РФ, "внутриукраинским кризисом".

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Кроме того, президент России заявил Макрону о том, что переговорный процесс якобы блокируется украинской стороной.

Так, Путин, как написала пресс-служба, "указал на деструктивные действия Киева, по вине которого предпринимаемые – в том числе в нормандском формате – усилия фактически саботируются".

Россия также в очередной раз настаивала на том, чтобы Украина пошла на прямой диалог с оккупированными Донецком и Луганском и предприняла шаги по "правовому оформлению особого статуса Донбасса". Как утверждает Путин, Киев ранее якобы взял на себя эти обязательства.

Добавим, президенты также обсудили:

"проблематику стабильности и безопасности на европейском континенте";

договоренности, подписанные в Брегансоне в августе 2019 года;

перспективы развития связей России и Евросоюза;

ситуацию в Нагорном Карабахе, а также в Ливии;

состоявшуюся 16 июня в Женеве встречу Путина с главой США Джо Байденом;

двустороннее сотрудничество, в первую очередь в торгово-экономической области, России и Франции.

Как ранее писал OBOZREVATEL, СМИ сообщили, что Германия и Франция выразили намерение пригласить президента России Путина на саммит глав государств Европейского Союза 24-25 июня.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вызвал послов ФРГ и Франции для разъяснения намерений Берлина и Парижа возобновить прямые переговоры стран ЕС с Путиным. Главы дипломатических миссий двух европейских государств заверили, что эта идея не будет реализована.