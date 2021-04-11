Новости Украины: Зеленский и Эрдоган обсудили обострение на фронте, а в Донецке произошло ЧП

Президент Украины Владимир Зеленский и Турции Реджеп Тайип Эрдоган в прошлые сутки обсудили обострение на Донбассе. По итогам переговоров турецкий лидер подтвердил принципиальное решение страны не признавать "аннексию Крыма", а также выразил поддержку перспективе членства нашей страны в НАТО, в частности ее намерений получить в ближайшее время ПДЧ.

Со своей стороны во Франции и Германии выразили недовольство тем, что Россия проигнорировала заседание ОБСЕ, посвященное ситуации вокруг Украины и концентрации российский войск у ее границ. OBOZREVATEL подготовил подборку и других важных новостей за 10 апреля: