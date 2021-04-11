Новини України: Зеленський і Ердоган обговорили загострення на фронті, а в Донецьку трапилася НП

Президент України Володимир Зеленський і Туреччини Реджеп Таїп Ердоган минулої доби обговорили загострення на Донбасі й не лише. За підсумками переговорів турецький лідер підтвердив принципове рішення країни не визнавати "анексію Криму", а також висловив підтримку перспективі членства нашої країни в НАТО, зокрема її намірів отримати ближчим часом ПДЧ.

Зі свого боку у Франції та Німеччині висловили незадоволення тим, що Росія проігнорувала засідання ОБСЄ, присвячене ситуації довкола України і концентрації російський військ біля її кордонів. OBOZREVATEL підготував добірку й інших важливих новин за 10 квітня: