Новини України: Зеленський і Ердоган обговорили загострення на фронті, а в Донецьку трапилася НП
Президент України Володимир Зеленський і Туреччини Реджеп Таїп Ердоган минулої доби обговорили загострення на Донбасі й не лише. За підсумками переговорів турецький лідер підтвердив принципове рішення країни не визнавати "анексію Криму", а також висловив підтримку перспективі членства нашої країни в НАТО, зокрема її намірів отримати ближчим часом ПДЧ.
Зі свого боку у Франції та Німеччині висловили незадоволення тим, що Росія проігнорувала засідання ОБСЄ, присвячене ситуації довкола України і концентрації російський військ біля її кордонів. OBOZREVATEL підготував добірку й інших важливих новин за 10 квітня:
Розслідувачі Reuters написали, що РФ зосередила біля українського кордону свої війська для того, щоб продемонструвати силу. Видання послалося на декілька джерел, близьких до терористів на Донбасі і Кремля – всі вони запевняють, що стягування армії нібито не є підготовкою до вторгнення.
Український безпілотний літальний апарат Bayraktar TB2 вперше здійснив виліт у зону проведення Операції Обʼєднаних сил на Донбасі.
У Дніпрі ветерана АТО, бійця батальйону "Дніпро-1" з позивним Баркас вигнали з маршрутки і побили через те, що він нібито хотів скористатися правом пільгового проїзду, недоступним під час карантину. Побратими бійця зажадали від водія вибачень.
У Калінінському районі тимчасово окупованого Донецька трапилася пожежа в будівлі м'ясокомбінату. Жителі міста в соцмережах написали, що чули вибухи, а НП начебто була на військовій базі.
У Харкові водій Audi A4 збив поліцейського на регульованому пішохідному переході та протягнув його майже 50 метрів. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.
Головний державний санлікар Віктор Ляшко заявив, що план РНБО вакцинувати від COVID-19 більше половини дорослого населення України до кінця 2021 року є реалістичним. За його словами, в країні можуть робити до 11 млн щеплень на місяць.
МОЗ рекомендувало перенести у "жовту" зону карантину Івано-Франківщину, яка була "червоною". З опівночі 11 квітня "жовтим" стало й Закарпаття.