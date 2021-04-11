Новини України: Зеленський і Ердоган обговорили загострення на фронті, а в Донецьку трапилася НП

Марина Ліснічук Суспільство 08:10, 11.04.2021 Оновлено: 08:23, 11.04.2021

Президент України Володимир Зеленський і Туреччини Реджеп Таїп Ердоган минулої доби обговорили загострення на Донбасі й не лише. За підсумками переговорів турецький лідер підтвердив принципове рішення країни не визнавати "анексію Криму", а також висловив підтримку перспективі членства нашої країни в НАТО, зокрема її намірів отримати ближчим часом ПДЧ.

Зі свого боку у Франції та Німеччині висловили незадоволення тим, що Росія проігнорувала засідання ОБСЄ, присвячене ситуації довкола України і концентрації російський військ біля її кордонів. OBOZREVATEL підготував добірку й інших важливих новин за 10 квітня:

  • Розслідувачі Reuters написали, що РФ зосередила біля українського кордону свої війська для того, щоб продемонструвати силу. Видання послалося на декілька джерел, близьких до терористів на Донбасі і Кремля – всі вони запевняють, що стягування армії нібито не є підготовкою до вторгнення.

  • Український безпілотний літальний апарат Bayraktar TB2 вперше здійснив виліт у зону проведення Операції Обʼєднаних сил на Донбасі.

  • У Дніпрі ветерана АТО, бійця батальйону "Дніпро-1" з позивним Баркас вигнали з маршрутки і побили через те, що він нібито хотів скористатися правом пільгового проїзду, недоступним під час карантину. Побратими бійця зажадали від водія вибачень.

  • У Калінінському районі тимчасово окупованого Донецька трапилася пожежа в будівлі м'ясокомбінату. Жителі міста в соцмережах написали, що чули вибухи, а НП начебто була на військовій базі.

  • У Харкові водій Audi A4 збив поліцейського на регульованому пішохідному переході та протягнув його майже 50 метрів. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

  • Головний державний санлікар Віктор Ляшко заявив, що план РНБО вакцинувати від COVID-19 більше половини дорослого населення України до кінця 2021 року є реалістичним. За його словами, в країні можуть робити до 11 млн щеплень на місяць.

  • МОЗ рекомендувало перенести у "жовту" зону карантину Івано-Франківщину, яка була "червоною". З опівночі 11 квітня "жовтим" стало й Закарпаття.

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