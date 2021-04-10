Зеленський з Ердоганом обговорили Крим і загострення на Донбасі: підсумки зустрічі
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив принципове рішення країни не визнавати "анексію Криму".
Про це він заявив в суботу, 10 квітня, на пресконференції за підсумками зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Трансляція велася на сторінці Офісу президента в Facebook.
Також Ердоган зазначив, що турецька сторона підтримує "Кримську платформу".
"Туреччина неухильно підтримує незалежність і державний суверенітет України. Ще раз засуджуємо незаконну анексію Криму. Підтримуємо створення Кримської платформи для об'єднання народу України", – сказав Ердоган.
Він додав, що двосторонні відносини Анкари і Києва націлені на те, щоб Чорне море залишалося "морем миру, спокою і співпраці".
"Ми так само рішуче захищаємо територіальну цілісність України і суверенітет Туреччини. Ми ще раз підтвердили наше принципове рішення не визнавати анексію Криму", – повідомив Ердоган.
Також на зустрічі в Стамбулі Зеленський і Ердоган підтвердили стратегічне партнерство між країнами.
"Важливим елементом нашого співробітництва є співпраця в оборонній промисловості. Беручи до уваги питання оборони і безпеки, ми почали роботу в форматі "2+2" (глави МЗС і Міноборони двох країн. – Ред.). Таким чином ми посилимо координацію між нашими країнами", – сказав Ердоган.
Також він додав, що, на його думку, ситуацію на сході України можна вирішити політичним шляхом.
Зі свого боку Зеленський заявив, що поінформував турецького президента про ситуацію на Донбасі і мілітаризації Криму. Він запросив Ердогана взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи в Києві 23 серпня.
"Це стане потужним сигналом, що Україна і її партнери рішуче налаштовані в питаннях деокупації Криму", – зазначив Зеленський.
За результатами Дев’ятого засідання Стратегічної ради високого рівня між країнами вирішили:
активізувати співпрацю у сферах економіки, торгівлі, туризму, безпеки, оборонної промисловості, науки, освіти та молоді;
підтвердити підтримку територіальної цілісності та суверенітету України та зусилля в рамках міжнародних організацій, зокрема ООН, Ради Європи та ОБСЄ;
підтримати створення "Кримської платформи";
координувати зусилля для забезпечення захисту прав людини у Криму та звільнення всіх незаконно утримуваних українців, включаючи кримських татар;
підтримувати мирне врегулювання ситуації в ОРДЛО;
посилити співробітництво у боротьбі з тероризмом, сепаратизмом та екстремізмом;
забезпечувати швидку обробку запитів про екстрадицію;
висловити підтримку перспективі членства України в НАТО, зокрема її намірів отримати ближчим часом План дій щодо членства.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 9 квітня, відбулася телефонна розмова між президентом Росії Володимиром Путіним і лідером Туреччини Реджепом Ердоганом. Зокрема, глави держав обговорили війну на сході України.