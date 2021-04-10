В Україні оновили зони карантину: Івано-Франківщина стала "жовтою", Закарпаття – наступне

Міністерство охорони здоров'я України 10 квітня оновило карантинні зони. В "жовту" потрапила Івано-Франківська область, яка була "червоною".

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті МОЗ. Згідно з результатами засідання комісії ТЕБ та НС, із 00:00 години 11 квітня Закарпатська область теж стане "жовтою". Довгий час "жовтою" була тільки Херсонська область.

Суворі "червоні" обмеження продовжують діяти в 12 регіонах: Київ, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

В "помаранчевій" зоні перебувають 11 регіонів: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська та Черкаська області.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Ізраїлі зняли практично всі обмеження, введені через пандемію коронавірусу. Це стало можливим завдяки швидким темпам вакцинації населення.