У Дніпрі ветерана АТО побили і вигнали з маршрутки: побратими помстилися

У Дніпрі ветерана АТО, бійця батальйону "Дніпро-1" з позивним Баркас, вигнали з маршрутки і побили через те, що він нібито хотів скористатися правом пільгового проїзду в маршрутці, недоступним під час карантину. Побратими бійця зажадали від водія вибачень.

Як розповіла Дніпрянка Олена Савич у Facebook, чоловіка побили, розбили телефон і вигнали з маршрутки.

"У Дніпрі НП. Ветерана АТО Баркаса, бійця Дніпро-1, захисника Пісок, водій маршрутки за допомогою трьох пасажирів викинули з маршрутки номер 73. Не просто викинули, а з криками атошнік-ху*ошнік розбили телефон, і монтуванням сильно доклали по спині", – сказано в повідомленні.

Як розповіли в Telegram-каналі "КНПУ", наступного дня ветерани заблокували маршрутки і зажадали від автотранспортного підприємства реакції на інцидент. Там зві свого боку пообіцяли внести водія в "чорний список" і відповідно звільнити.

Крім того, директор АТП пообіцяв, що в салонах всіх маршруток буде висіти інформація про те, що карантинні обмеження пільговиків не будуть стосуватися учасників бойових дій.

Крім того, ветерани все ж змусили водія вибачитися перед бійцем АТО.

"Ми взагалі красені, зібралися оперативно і досить дружно. Вранці було може чоловік 30-40. Влаштували знатний розголос і все пройшло досить культурно. В результаті до 11-ої години прибули ряд ЗМІ. У міськвиконкомі о 12 годині в понеділок буде засідання комісії з цього питання. Добре б, щоб хтось від ветеранів там був. І озвучив побажання і висловив своє "фе" з приводу рішення комісії про обмеження для пільговиків", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львівській області водій автобуса вигнав з салону дочку загиблого на Донбасі воїна АТО Миколи Мінька Діану.