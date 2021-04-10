Росія проігнорувала засідання ОБСЄ по Україні: Франція і Німеччина висловили невдоволення

Франція і Німеччини незадоволені тим, що Росія проігнорувала засідання ОБСЄ, присвячене ситуації навколо України і концентрації російський військ біля її кордонів.

Про це сказано в спільній заяві двох держав, в якій Москву закликали переглянути свою позицію і виконати зобов'язання у межах Віденського договору.

"Ми шкодуємо, що Росія не була присутня на сьогоднішній зустрічі і упустила чергову можливість пояснити свої дії. Адже ми хотіли поставити свої запитання російській стороні", – зазначається на сайті постійного представництва Німеччини при ОБСЄ.

Франція і Німеччина підкреслили, що масштабне переміщення російських військ біля кордонів України викликає занепокоєння, а у Росії була можливість розвіяти його, надавши свої пояснення.

"Україна цілком виправдано ініціювала цей механізм, з огляду на переміщення російських військ, і в своїх діях вона має повну підтримку Німеччини і Франції. Ми шкодуємо, що відповідь Росії на підняті України питання не задовольнив потребу в інформації. Росія не відповіла", – йдеться в заяві.

Водночас країни знову запевнили в підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.

"Ми закликаємо Росію переглянути свій підхід і сумлінно виконати свої політично-військові зобов'язання в рамках ОБСЄ", – підкреслили вони.

Також Німеччина і Франція заявили, що продовжать докладати зусилля у межах "нормандського формату" і нагадали про необхідність виконання Мінських угод.

Нещодавно біля кордонів України були помічені ракетні комплекси "Іскандер". Раніше в мережі оприлюднили кадри з російської військової технікою і авіацією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прессекретарка Білого Дому Джен Псакі заявила, що Росія зосередила на кордоні України найбільшу кількість своїх військ з початку війни в 2014 році.