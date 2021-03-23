Новости Украины: всю страну засыплет снегом, а по Днепру и Одессе ударил COVID-19

Карина Бондаренко Общество 08:07, 23.03.2021 Обновлено: 08:08, 23.03.2021

Новая вспышка коронавируса добралась до "красной" Одесской области, а реанимация в Днепре уже не выдерживает количества больных. При этом в конце марта всю Украину накроет снегом.

Во вторник, 23 марта, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

  • Погода в Украине во вторник, 23 марта, будет морозной ночью и снежной во всех областях. По прогнозу, наибольшие "минусы" ожидаются на западе страны.

  • Масштабная вспышка коронавируса добралась до Одесской области. Самая тяжелая ситуация наблюдается в областном центре, где не хватает мест в больницах и кислорода для тяжелых пациентов. Инфицированных некуда госпитализировать, они вынуждены оставаться дома в ожидании свободной койки.

  • В областной больнице имени Мечникова в Днепре находится больше всего "тяжелых" больных коронавирусом с начала пандемии. Реанимация уже не выдерживает нагрузки.

  • Недалеко от Киева на Бориспольской трассе произошла серьезная авария. Легковушку Daewoo сжало, как консервную банку. Фото ДТП.

  • Украинцам приготовили новые тарифы на газ. OBOZREVATEL разбирался, сколько придется заплатить.

  • Пресс-секретарь украинской делегации в Трехстороннем контактной группе Алексей Арестович рассказал, почему не разглашают содержание документов ТКГ.

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