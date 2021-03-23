Новости Украины: всю страну засыплет снегом, а по Днепру и Одессе ударил COVID-19

Новая вспышка коронавируса добралась до "красной" Одесской области, а реанимация в Днепре уже не выдерживает количества больных. При этом в конце марта всю Украину накроет снегом.

Во вторник, 23 марта, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки: