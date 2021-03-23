Арестович сказал, почему не разглашают содержание документов ТКГ

Содержание проектов по минскому переговорному процессу не разглашают по просьбе Франции, Германии и ОБСЕ. В частности, по ключевым кластерам перемирья.

Об этом 22 марта сообщил пресс-секретарь украинской делегации в Трехстороннем контактной группе Алексей Арестович в эфире "Радио Донбас.Реалии".

"Это не секрет, а конфиденциальность: об этом договорились еще с 2014 года, чтобы во время переговоров не оказывалось информационное давление и стороны могли спокойно говорить, не занимаясь информационным противоборством", – сказал он.

Арестович отметил, что документ объявляется только тогда, когда он подписан как договоренность. По его мнению, часть хода переговоров можно было бы показать.

"Это было бы полезно, общество бы убедилось, как мы себя ведем и как – россияне. Но это позиция Франции, Германии и ОБСЕ: они просят не раскрывать содержание, а мы ответственный партнер – и не раскрываем, раз они просят", – сказал пресс-секретарь ТКГ.

Он отметил, что содержание плана Франции и Германии по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях на уровне Нормандского формата ему неизвестно.

Но с ходу переговоров понятно, что у них "речь идет о реализации все тех же нормандских и минских договоренностей, только уже привязанных к календарному плану, где стороны обязуются не "вообще выполнять", а выполнить по пунктам, как дорожную карту, а условием этого является полная демилитаризация и обеспечения безопасности".

Арестович утверждает, что "зрады" и "красных линий" там нет. Он добавил, что поправки Украины в этот план внесены уже как две недели. В то же время Москва обвиняет Киев в их отсутствии.

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