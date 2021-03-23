Новини України: всю країну засипле снігом, а по Дніпру і Одесі вдарив COVID-19

Карина Бондаренко Суспільство 08:07, 23.03.2021 Оновлено: 08:08, 23.03.2021

Новий спалах коронавірусу дістався до "червоної" Одеської області, а реанімація в Дніпрі вже не витримує кількості хворих. При цьому в кінці березня всю Україну накриє снігом.

У вівторок, 23 березня, відбулися й інші важливі події. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з найбільш значущими і цікавими новинами за добу:

  • Погода в Україні у вівторок, 23 березня, буде морозною вночі та сніжною в усіх областях. За прогнозом, найбільші "мінуси" очікуються на заході країни.

  • Масштабний спалах коронавірусу дістався до Одеської області. Найважча ситуація спостерігається в обласному центрі, де не вистачає місць у лікарнях і кисню для важких пацієнтів. Інфікованих нема куди госпіталізувати, вони змушені залишатися вдома в очікуванні вільного ліжка.

  • В обласній лікарні імені Мечникова в Дніпрі знаходиться найбільше "важких" хворих на коронавірус з початку пандемії. Реанімація вже не витримує навантаження.

  • Недалеко від Києва на Бориспільській трасі сталася серйозна аварія. Легковик Daewoo стиснуло, як консервну банку. Фото ДТП.

  • Українцям приготували нові тарифи на газ. OBOZREVATEL розбирався, скільки доведеться заплатити.

  • Прессекретар української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович розповів, чому не розголошують зміст документів ТКГ.

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