Снег накроет всю Украину: прогноз погоды на вторник

Погода в Украине во вторник, 23 марта, будет морозной ночью и снежной во всех областях.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. По прогнозу, наибольшие "минусы" ожидаются на западе страны (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, небольшие осадки в виде мокрого снега днем охватят почти всю территорию Украины.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 3 мороза, на западе до -5, а в Карпатах -12, в южных областях до +2. Днем ожидается от 2 до 6 тепла.

В Киеве погода также будет снежной, ночью -1… -3, днем от 3 до 5 тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале апреля в Украине будет прохладно и ожидаются дожди, однако уже к середине месяца потеплеет до +17 градусов.