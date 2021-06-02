Новости Украины: в Виннице умер боец "Азова", а Данилов анонсировал новый род войск
В Виннице после ДТП умер боец "Азова" Валерий Алмазов, за его жизнь боролись несколько дней, а секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал новый род войск в Украине.
Кроме того, 2 июня произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
В реанимации больницы Винницы от тяжелых травм и ожогов после ДТП умер боец полка "Азов" Валерий Алмазов с позывным Легионер. 41-летний мужчина служил в первой роте второго батальона полка.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что в Украине будет создан новый род войск – кибервойска.
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин предположил, что встреча глав МИД стран "нормандской четверки", которую анонсировала Россия, не приведет к конкретным результатам. Он объяснил, почему.
Стали известны новые подробности резонансного ДТП в Виннице. Пьяная женщина за рулем сбила ребенка прямо на тротуаре и "купила" свободу.
В Украине в ближайшие дни в Раде рассмотрят законопроект №3515, который зарегистрировала глава профильного комитета, нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова. Документ позволит резко повысить размер прожиточного минимума.
В Украину из Польшу доставили курятину, в которой обнаружили Salmonella Enteritidis: названа компания.