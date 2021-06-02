Новости Украины: в Виннице умер боец "Азова", а Данилов анонсировал новый род войск

В Виннице после ДТП умер боец "Азова" Валерий Алмазов, за его жизнь боролись несколько дней, а секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал новый род войск в Украине.

Кроме того, 2 июня произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

В реанимации больницы Винницы от тяжелых травм и ожогов после ДТП умер боец полка "Азов" Валерий Алмазов с позывным Легионер. 41-летний мужчина служил в первой роте второго батальона полка.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что в Украине будет создан новый род войск – кибервойска.

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