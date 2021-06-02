В Виннице после ДТП умер боец "Азова": за его жизнь боролись несколько дней. Фото

Вечером во вторник, 1 июня, в реанимации больницы Винницы от тяжелых травм и ожогов после ДТП умер боец полка "Азов" Валерий Алмазов с позывным Легионер.

41-летний мужчина служил в первой роте второго батальона полка, сообщила пресс-служба полка "Азов" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Алмазов попал в аварию вечером 30 мая в родной Виннице, куда приехал в отпуск. Катаясь на своем мотоцикле Honda, он не справился с управлением, съехал с дороги и столкнулся с бетонным ограждением. От удара вспыхнул бензобак мотоцикла, а водитель получил перелом ключицы, многочисленные рваные раны, ожоги 3-4 степени, открылось внутреннее кровотечение.

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Несколько суток врачи боролись за жизнь бойца, друзья и неравнодушные жители сдавали донорскую кровь, чтобы спасти мужчину, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

В полк "Азов" Алмазов пришел в 2015 году, сначала служил в роте разведки, а впоследствии, с 2016 года, присоединился к первой роте второго батальона подразделения. Здесь служил и до сих пор, был пулеметчиком.

До "Азова" мужчина уже имел определенный военный опыт, он некоторое время служил во Французском иностранном легионе, и в полку получил позывной Легионер. В мирное время Алмазов работал помощником юриста, получил образование по правоведению.

Во время службы Легионер выполнял боевые задачи в Красногоровке и Марьинке 2017 года. Во время последнего выхода подразделения в составе БТГРу на передовую Алмазов все восемь месяцев провел на Светлодарской дуге, где защищал от врага рубеж нашей страны.

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