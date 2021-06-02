Данилов: в Украине создадут новый род войск

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что в Украине будет создан новый род войск – кибервойска.

Об этом он заявил во вторник, 1 июня, в ходе рабочего визита в Литовскую Республику, говорится на странице СНБО в Facebook. Данилов отметил, что актуальной в этом направлении является активизация сотрудничества в рамках киберцентра в Каунасе.

"Вызовы и угрозы в киберпространстве сегодня гораздо опаснее, чем ядерное оружие, и обмен опытом в этом вопросе крайне важен", – сказал он.

Главный советник Президента Литовской Республики по вопросам национальной безопасности Дариус Кулешюс поддержал предложение об усилении сотрудничества в сфере кибербезопасности между нашими странами, а также заверил в неизменности поддержки Украины на пути к интеграции в НАТО и ЕС.

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Секретарь СНБО Украины подчеркнул важность усиления практического сотрудничества в области кибербезопасности. Он отметил, что Украина будет "максимально поддерживать идею создания кибер-НАТО, которое может стать одним из самых мощных альянсов, учитывая уровень проникновения информационных технологий во все сферы жизнедеятельности государства и смещение противостояние с конвенционного в кибернетическое поле".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Совет национальной безопасности и обороны принял решение создать кибервойска и утвердил стратегию кибербезопасности Украины. Соответствующую инициативу поддержали все члены СНБО.