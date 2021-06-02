Украинцев предупредили об опасной курятине с сальмонеллой: названа компания

В Украину из Польшу доставили курятину, в которой обнаружили Salmonella Enteritidis. Продукцию переработали на мясо механической обвалки и поставили ООО "Фишзахид" (находится во Львове, занимается продажей продуктов питания).

Об этом сообщает главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве на официальной странице в Facebook. Salmonella Enteritidis может вызвать гастроэнтерит (воспаление слизистой оболочки желудка, тонкой и толстой кишок), который часто протекает без осложнений и не требует лечения, но может протекать в тяжелой форме у детей, пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом.

"Информирует о выявлении Salmonella Enteritidis в курятине, которая экспортировалась из Польши (производитель: Rolnicza Spoldzielnia Produkcyjna, Rojewo; отправитель: Mitmar Sp. zoo, Glowno). Курятина была преобразована на мясо механической обвалки и направлена в Украину (получатель ООО "Фишзахид", ул. Городецкая, 355 г., Г. Львов, 79040)", – говорится в сообщении.

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Отметим, в Украине около 40% мяса на прилавках – фальсификат и некачественная продукция. Для курятины, которая из-за цены традиционно пользуется популярностью, чаще всего нарушения касаются: использования антибиотиков в больших количествах, повторной заморозки продукции, нарушения сроков хранения.

Как ранее писал OBOZREVATEL, иногда фальшивое масло можно узнать по консистенции (оно мягче настоящего), цвету (оно не должно быть оранжевым) и цене (пачка не может стоить меньше 40 грн).