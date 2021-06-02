В Украине резко повысят прожиточный минимум: названа новая сумма

В Украине в ближайшие дни в Раде рассмотрят законопроект №3515, который зарегистрировала глава профильного комитета, нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова. Документ позволит резко повысить размер прожиточного минимума.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. По новым правилам прожиточный минимум должен быть не менее 40% средней зарплаты. В среднем украинцы зарабатывают 13,5 тыс. грн, таким образом прожиточный минимум должен быть на уровне 5,4 тыс. грн (в два раза выше действующего).

И если такое решение примут, то в два раза должны вырасти пенсии, зарплаты чиновников и т.д. На это понадобятся сотни миллиардов гривен, но таких денег в бюджете нет. Поэтому одной рукой "слуги" предлагают повысить прожиточный минимум, а второй – отвязать от него социальные выплаты.

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"Прожиточный минимум – это базовый государственный социальный стандарт. Он должен быть основой для определения размеров социальных гарантий и доходов, которые являются основным источником существования людей. Это, в частности, минимальная заработная плата, минимальная пенсия по возрасту и другие государственные социальные пособия. Поэтому важно, чтобы размер прожиточного минимума был достаточным для удовлетворения базовых потребностей", – прокомментировала новшество министр социальной политики Марина Лазебная.

Прожиточный минимум будет расти ежегодно на один процентный пункт: в 2021-м – 40%, а в 2031-м – 50%. Однако здесь есть большой минус: большинство украинцев такое повышение на себе не ощутят.

Как писал OBOZREVATEL, согласно оценкам Кабинета министров, в 2021 году заработные платы в Украине увеличатся на 12,1%. При этом часть роста "съест" инфляция, которая может увеличится до рекордных за несколько лет 7,3%.