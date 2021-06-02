Климкин сказал, чего ждать от анонсированных у Путина новых переговоров по Донбассу

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин предположил, что встреча глав МИД стран "нормандской четверки", которую анонсировала Россия, не приведет к конкретным результатам. В частности, поскольку в них не заинтересован глава РФ Владимир Путин.

Такое мнение бывший украинский чиновник высказал в эфире телеканала "Украина 24", комментируя переговоры по Донбассу. По его словам, они на уровне министров точно не будут конструктивными, ведь страна-агрессор будет настаивать на своем сценарии.

"Думаю, можно ожидать каких-то сдвигов в "нормандском формате" или в других, о которых можно гипотетически говорить только после встречи Путина и Байдена (Джо., президента США. – Ред.), где могут быть приняты решения по продвижению по этому треку", – отметил Климкин.

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Бывший министр считает, что подобные встречи всегда носят "больше технический характер". На них обычно обсуждается последовательность возможных шагов и гуманитарные аспекты, а также согласуются детали.

Он подчеркнул, что помнит не менее 15 "саммитов" министров иностранных дел. На этот раз, убежден экс-чиновник, все зависит от того, какие Лавров (Сергей, глава МИД России. – Ред.) "получил указания и мандат" от лидера РФ.

"Если ему поручили вовсе не продвигаться и занимать твердолобую позицию, он просто будет "съезжать" с любого обсуждения. Если же у него есть что-то другое, то разговор может быть более конструктивным, но продвижения все равно нет, потому что именно такова российская позиция, которая определяется Путиным", – пояснил Климкин.

Напомним: пресс-секретар президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи глав МИД "нормандского формата" началась, но ее дата пока не определена.

Ранее Россия сорвала заседание ТКГ 26 мая, на котором присутствовали политические советники "нормандской четверки". Представители страны-агрессора снова утверждали, что РФ не является стороной вооруженного конфликта. Следующее заседание запланировано на 9 июня.

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президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране нужно разработать новый, более широкий формат переговоров относительно российской агрессии. Так, темы оккупированных Донбасса, Крыма и строительства РФ газопровода "Северный поток-2" можно объединить на одной площадке.