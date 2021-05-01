Новости Украины: в страну привезли благодатный огонь, а украинцы могут остаться без горячей воды

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
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Новости Украины: в страну привезли благодатный огонь, а украинцы могут остаться без горячей воды

В Украину привезли благодатный огонь, Минздрав договорился о поставках еще 10 млн доз вакцины Pfizer, а с 10 числа по всей стране могут отключить горячую воду.

Также избрана мера пресечения виновнику смертельного ДТП в Киеве, в США заявили о возможности вступления Украины в НАТО, бывший пленник террористов на Донбассе рассказал об отличиях "поминок" в нашей стране и Европе, расследователи заявили о связи спецслужб РФ со взрывами на складах боеприпасов в 2014-2015 годах.

Подробнее о главных событиях в Украине и вокруг нее читайте в подборке OBOZREVATEL.

  • Глава делегации УПЦ МП митрополит Антоний получил Благодатный огонь в Иерусалиме и привез в Украину 1 мая вечером. Православная церковь Украины (ПЦУ) ожидает его в воскресенье, 2 мая, около 10 утра.

  • Украина договорилась о поставках еще 10 миллионов доз вакцины против коронавируса Pfizer. Всего страна должна получить уже 20 млн.

  • В Украине уже с 20 мая по всей стране могут отключить горячую воду, а будущий отопительный сезон окажется под угрозой срыва. Всему виной – переход теплокоммунэнерго (ТКЭ) на рыночные условия покупки газа при условии огромных долгов и в ситуации, когда за горячую воду и тепло им платят уже после использования услуги, а за голубое топливо придется вносить предоплату. Подробности выяснял OBOZREVATEL.

  • Виновника смертельного ДТП в Киеве Павла Билоконя отправили под стражу до 30 июня без права внесения залога. 1 мая на бульваре Леси Украинки Infiniti на большой скорости слетел с дороги и врезался в электроопору, в результате чего погибла 18-летняя девушка.

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