Украинцы могут остаться без горячей воды, а тарифы придется резко повышать уже в мае: в чем проблема

В Украине уже с 20 мая по всей стране могут отключить горячую воду, а будущий отопительный сезон окажется под угрозой срыва. Всему виной – переход теплокоммунэнерго (ТКЭ) на рыночные условия покупки газа при условии огромных долгов и в ситуации, когда за горячую воду и тепло им платят уже после использования услуги, а за голубое топливо придется вносить предоплату.

О том, почему украинцы могут остаться без горячей воды и тепла, читайте в материале OBOZREVATEL.

До 20 мая "Нафтогаз" обязан продавать голубое топливо поставщикам тепла и горячей воды (ТКЭ) по установленному тарифу. Такое обязательство предусмотрено специальным документом – ПСО. И уже в следующем месяце срок его действия истекает.

В результате все поставщики газа и отопления рискуют остаться без голубого топлива, украинцы – без горячей воды, а осенью и без отопления, рассказал OBOZREVATEL глава "Укртеплокоммунэнерго" Арсентий Блащук.

"После отмены ПСО предприятия должны закупать газ по предварительной оплате. А где деньги взять, если у нас потребитель платит после того, как уже использовал горячую воду и отопление. А что делать тепловикам? Как рассчитаться с долгами еще и купить газ", – поясняет он.

"Отопительного сезона может и не быть", – говорит Блащук.

Как рассказал один из крупных участников рынка, на платформе оператора ГТС поставщики тепла и горячей воды уже значатся, как потребители без поставщика газа. Значит, голубое топливо им должны отключить.

"Проблема в том, что у них три ведра долгов и как они будут их реструктуризировать, не понятно. Это же теперь рынок. Если они с "Нафтогазом" не договорятся, то НАК не будет обязан поставлять им газ. Раньше они были обязаны согласно ПСО. И то при учете определенного уровня расчетов. Теперь такого обязательства не будет", – рассказывает один из крупных участников рынка.

Все зависит от Кабмина, Рады и местной власти. Минэнерго должно до 20 мая разработать свои предложения. Сейчас есть единственный способ – списать около 51,3 млрд грн перед "Нафтогазом". При этом украинцы должны ТКЭ только 27,4 млрд грн.

С другой стороны, долги есть и у государства. По закону, из бюджета должны компенсировать разницу между действующими тарифами и их рыночным уровнем в том случае, если Кабмин обязывает поставщиков сдерживать тарифы. "Государство нам должно 27 млрд грн в виде компенсации за разницу в тарифах. В этом отопительном сезоне газ по ПСО был 6,99 грн, а на рынке по 9 грн. Кто погасит эту разницу?", – пояснил Блащук.

Если ситуация не решится, то в мае облгазы будут обязаны отключить голубое топливо, а украинцы останутся без горячей воды. Как рассказала OBOZREVATEL координатор жилищно-коммунальных проектов сети "Опора" Татьяна Бойко, скорее всего, все закончится отключением горячей воды по всей стране.

"Вопросов много и я не думаю, что их успеют решить. К примеру, Криворожская ТЭЦ городу не принадлежит, но полгорода запитывает теплом. А у них 2,5 млрд долгов – что они будут с ними делать, будут ли они получать газ, тоже не понятно. А в октябре все будут стучать холодными кастрюлями", – говорит собеседник на рынке.

Сейчас "Нафтогаз" предлагает ТКЭ газ по цене примерно на 6% выше, чем ПСО. Стоимость голубого топлива без спецобязательств будет меняться ежемесячно, и зимой может быть примерно на 40% выше, чем летом. При открытии рынка, местным властям и Нацкомиссии по коммунальным услугам и энергетике придется пересмотреть цены на горячую воду и тепло.

"Сдерживали тарифы годами. А теперь что делать? Резко повышать? Горячая вода и так дорогая, а летом убыточная", – рассказывают в "Укртеплокоммунэнерго".

Даже если ПСО продлят и после 20 мая, проблему это не решит. Несколько общественных организаций, среди которых Ассоциация энергоэффективных городов Украины, Экономическая экспертная платформа и "Опора", обратились в Кабмин.

"Действующая система государственной поддержки отрасли не в состоянии решить насущные потребности. Как следствие, ситуация только ухудшается: тепловые сети изнашиваются, потери газа увеличиваются, долги накапливаются, а финансовое бремя перекладывают на городские бюджеты... Долги ТКЭ за газ увеличились за последние 5 лет более чем вдвое... Причины кризисной ситуации – многолетние ошибки национального регулирования, изношенные фонды, заниженные тарифы на тепло, популизм государственной и местной власти", – говорится в заявлении.

Среди возможных вариантов выхода из ситуации может быть не только урегулирование задолженности, но и возможность быстро пересматривать тарифы на тепло и горячую воду в случае изменения цен на газ, возможность покупать голубое топливо по ценам, которые не выше, чем для населения.

В Минэнерго после долгого периода "и.о." наконец появился полноценный министр. И на его плечи ляжет не только проблема в электроэнергетике, задолженности по зарплатам шахтерам, но и назревающий коллапс теплокоммунэнерго.