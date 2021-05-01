В США заявили, что двери для Украины в НАТО открыты

В США считают, что Украина имеет возможность присоединиться к Североатлантическому альянсу. Однако, чтобы соответствовать требованиям и стандартам НАТО, ей нужно внедрить ряд реформ.

Об этом на брифинге заявил и. о. помощника главы американского госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер. Его слова процитировал "Укринформ".

"Администрация Байдена продолжает стремиться, чтобы двери в НАТО оставались открыты для претендентов, когда они будут готовы выполнять соответствующие требования и обязательства", – сказал представитель Госдепа.

Комментируя перспективы евроатлантической интеграции Украины, он уточнил, что Штаты "безусловно стремятся обеспечить", чтобы такое государство как наше могла работать в соответствии с этими стандартами.

По словам Рикера, Украина уже выполняет Годовую национальную программу, которая позволяет взаимодействовать с НАТО, а также имеет статус партнера Альянса с расширенными возможностями, обеспечивает ряд преференций. Многое из этого, указал он, предполагает последовательное выполнение украинским государством глубоких и всесторонних реформ.

"Это является частью необходимых усилий для построения более стабильной, демократической, процветающей и свободной Украины. И мы будем продолжать наше взаимодействие во всех этих сферах", – подчеркнул представитель Госдепа США.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат на должность федерального канцлера Германии от партии "Зеленых" Анналена Бербок считает нецелесообразным говорить сейчас о членстве Украины в НАТО из-за конфликта с Россией.